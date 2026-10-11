En España

Asesinaron a un cirujano plástico en Marbella: investigan si un paciente contrató a un sicario

Alexander Aslani, de 57 años, fue baleado dentro de su clínica en la ciudad española. Por el crimen detuvieron a un joven sueco de 18 años, señalado como presunto autor material. Los investigadores buscan establecer quién habría ordenado el ataque y cuál fue el móvil.