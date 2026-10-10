La Prefectura Naval Argentina secuestró cuatro lingotes de oro, un automóvil, teléfonos celulares y otros elementos durante dos allanamientos realizados en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
El misterio de un hombre desaparecido en la Patagonia: lingotes de oro por $1.200 millones
La Prefectura Naval realizó dos allanamientos en Caleta Olivia y encontró cuatro lingotes que pesaban más de dos kilos y medio, ocultos en el depósito de agua de un inodoro. La causa busca esclarecer la desaparición de Mario César García, ocurrida en diciembre de 2025, y tiene como principal hipótesis un homicidio.
El valor estimado de los objetos incautados supera los 1.200 millones de pesos y los procedimientos se enmarcan en la investigación por la desaparición de un hombre ocurrida en diciembre del año pasado.
El hallazgo más significativo se produjo en uno de los domicilios registrados, donde los efectivos encontraron cuatro lingotes de oro que pesaban en conjunto más de dos kilos y medio. Las piezas estaban escondidas en el depósito de agua de un inodoro ubicado en un baño en desuso.
En ese inmueble, el personal identificó a tres personas mayores de edad y secuestró, además, un automóvil, un equipo de grabación de cámaras de seguridad (DVR), dos teléfonos celulares, 38 vainas servidas, tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera y otros elementos considerados de interés para la causa.
El segundo allanamiento se llevó a cabo en otra propiedad de la misma ciudad. Allí fueron identificadas cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, y se incautaron otros dos teléfonos celulares.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, con la secretaría de Kevin Daniel Rearte. Desde el juzgado se dispuso el secuestro de los elementos y que las personas identificadas quedaran supeditadas a la investigación, sin que se informaran imputaciones a partir de estos operativos.
Búsqueda de Mario García
La causa está vinculada con la desaparición de Mario César García, un hombre del que no se tienen noticias desde el 8 de diciembre de 2025. Según la información difundida en febrero por la Agencia Noticias Argentinas, fue visto por última vez cuando subió a una camioneta Chevrolet S10 blanca, de modelo antiguo, doble cabina y con vidrios polarizados.
La principal hipótesis de los investigadores es que la desaparición podría estar relacionada con un homicidio. En ese contexto, el Gobierno nacional había anunciado una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aportaran información útil que permitiera dar con su paradero.
El pedido de recompensa había sido impulsado por el juzgado provincial ante la falta de resultados de las medidas probatorias realizadas hasta entonces.
Procedimientos previos
Desde el 6 de mayo de 2026, las tareas investigativas quedaron formalmente a cargo de personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina.
Los allanamientos más recientes se suman a otros procedimientos efectuados durante agosto y septiembre. El secuestro de los lingotes, los dispositivos electrónicos y los restantes elementos abre nuevas líneas de análisis para los investigadores, que deberán determinar su posible relación con la desaparición de García.
Por el momento, no se informó oficialmente qué vínculo tendrían las personas identificadas con el caso ni si los objetos incautados permiten reconstruir las circunstancias en las que desapareció el hombre. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia provincial.