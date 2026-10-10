Investigan un homicidio

El misterio de un hombre desaparecido en la Patagonia: lingotes de oro por $1.200 millones

La Prefectura Naval realizó dos allanamientos en Caleta Olivia y encontró cuatro lingotes que pesaban más de dos kilos y medio, ocultos en el depósito de agua de un inodoro. La causa busca esclarecer la desaparición de Mario César García, ocurrida en diciembre de 2025, y tiene como principal hipótesis un homicidio.