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Bomberos despejaron la calzada de la Ruta 1 de aceite y autopartes luego de un choque

El accidente de tránsito tuvo lugar a la altura de calle Los Jazmines, en la zona costera de la ciudad de Santa Fe, durante la siesta de este viernes.

La limpieza fue fundamental para evitar nuevos accidentes de tránsito. Foto: El LitoralLa limpieza fue fundamental para evitar nuevos accidentes de tránsito. Foto: El Litoral
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En la siesta de este viernes, personal del Cuartel de Bomberos de San José del Rincón debió intervenir en la intersección de la Ruta Provincial 1 y calle Los Jazmines, en la zona de Colastiné Norte de la ciudad de Santa Fe, para realizar tareas de prevención y limpieza sobre la cinta asfáltica.

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El operativo se originó después de las 14, bajo condiciones climáticas de lluvia, a raíz de un aviso sobre los riesgos persistentes en el lugar tras un accidente de tránsito.

Detalles

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los vehículos involucrados ya habían sido retirados por sus propios dueños.

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Asimismo, se verificó que no había personas atrapadas ni riesgo de incendio, por lo que el trabajo se centró exclusivamente en limpiar la calzada para evitar nuevos siniestros viales.

Sobre el asfalto se observaban restos de autopartes y una importante mancha de aceite de aproximadamente un metro de diámetro.

Barrido

Utilizando herramientas de zapa, los bomberos llevaron a cabo el barrido y la limpieza integral de la superficie afectada.

En el lugar también trabajaron uniformados del Comando Radioeléctrico de la Costa y de Seguridad Vial.

Las tareas concluyeron de manera favorable y el personal regresó al cuartel aproximadamente a las 15.45, dejando la zona nuevamente segura para la circulación vehicular.

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