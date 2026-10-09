Un hombre de 56 años murió este viernes por la tarde en el Nuevo Hospital Iturraspe como consecuencia de las graves lesiones que sufrió al protagonizar un motoderrape en la zona noreste de la ciudad de Santa Fe.
Murió un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en barrio Coronel Dorrego
Tenía 56 años y derrapó con su vehículo durante la mañana de este viernes en la cuadra de calle Güemes al 7900. Dejó de existir ya en horas de la siesta, en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe.
El fallecimiento se registró oficialmente a las 14.08, momento en el que los profesionales médicos constataron el deceso de la víctima, a raíz de un severo traumatismo encéfalo craneal (TEC).
Fatal
De acuerdo con la información recabada por la Comisaría 8.ª y la Unidad Regional I, el episodio se desencadenó durante la mañana.
A las 11.25, personal del Cuerpo Guardia de Infantería que custodia el centro público de salud reportó la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias provincial 107 y un móvil del Comando Radioeléctrico que la escoltaba.
Trasladaban de urgencia al motociclista en estado crítico.
Trágico
Al recibir al paciente, los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneal grave, motivo por el cual el herido fue derivado de inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado y riesgo de vida.
Pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud, las autoridades del hospital confirmaron su fallecimiento poco después de las 14.
El siniestro vial tuvo lugar sobre la calle Güemes al 7900, en barrio Coronel Dorrego, donde se habrían dado las circunstancias del derrape que derivaron en esta nueva tragedia en las calles de la capital provincial.