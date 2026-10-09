Santa Fe

Murió un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en barrio Coronel Dorrego

Tenía 56 años y derrapó con su vehículo durante la mañana de este viernes en la cuadra de calle Güemes al 7900. Dejó de existir ya en horas de la siesta, en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe.