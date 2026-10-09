Inseguridad

Cuantioso golpe en una mutual de Santa Fe: abrieron una caja fuerte y robaron varios millones

Durante la madrugada, delincuentes ingresaron al local de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), ubicada en Urquiza al 3000. Tras forzar una puerta trasera accedieron a oficinas donde violentaron una caja fuerte y se llevaron una importante cantidad de dinero.