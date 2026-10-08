En Ángel Gallardo

Robaron animales de una escuela agrotécnica y faenaron una vaca dentro del predio

La Escuela Agrotécnica N° 690 “Lucía Aráoz” fue blanco de un robo durante la madrugada del jueves. Se llevaron codornices, conejos y materiales de la institución, mientras que un vacuno fue parcialmente faenado en el lugar. Las cámaras registraron una camioneta, pero todavía no hay responsables identificados.