Una camioneta, animales que desaparecieron del predio y una vaca faenada en medio del campo. Así amaneció el jueves la Escuela Agrotécnica N° 690 “Lucía Aráoz”, de Ángel Gallardo, después de un nuevo episodio de inseguridad que golpeó a una institución donde el trabajo con animales forma parte de la formación cotidiana de sus alumnos.
Robaron animales de una escuela agrotécnica y faenaron una vaca dentro del predio
La Escuela Agrotécnica N° 690 “Lucía Aráoz” fue blanco de un robo durante la madrugada del jueves. Se llevaron codornices, conejos y materiales de la institución, mientras que un vacuno fue parcialmente faenado en el lugar. Las cámaras registraron una camioneta, pero todavía no hay responsables identificados.
El robo fue advertido durante las primeras horas de la mañana y comunicado al sistema de emergencias 911 por la directora del establecimiento, Karina Fantini. En su denuncia, la mujer informó que personas desconocidas habían ingresado al predio ubicado sobre avenida Los Quinteros y se habían llevado animales y distintos materiales pertenecientes a la escuela.
Pero el episodio tuvo además una escena particularmente violenta: dentro del establecimiento fue encontrada un novillo que había sido sacrificado y parcialmente faenado. Los autores habrían retirado parte del animal y abandonado el resto en el lugar.
La denuncia movilizó a efectivos de la Policía de la provincia de Santa Fe, que llegaron hasta la escuela para relevar el escenario y comenzar con las actuaciones correspondientes.
Escuela rodeada de campo
La Agrotécnica N° 690 tiene alrededor de 300 estudiantes que concurren bajo el régimen de jornada extendida. Una parte importante de su propuesta educativa se desarrolla precisamente alrededor de las actividades productivas y del cuidado de animales.
Por eso, el robo no representa solamente la pérdida de bienes. También afecta una dinámica de trabajo que forma parte de las prácticas educativas de los alumnos.
Entre los animales sustraídos se encuentran codornices y conejos. A esto se suma el vacuno faenado y la desaparición de materiales de la institución.
Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de una camioneta al predio. Sin embargo, esas imágenes no permitieron hasta el momento establecer quiénes fueron los responsables. “No se tiene todavía certeza de quién hizo este robo”, señaló un vocero de la institución.
El establecimiento se encuentra en un sector con pocas viviendas y amplios espacios descampados, una característica que podría haber sido aprovechada por quienes ingresaron durante la madrugada.
Ya hubo otros robos
Además, desde la comunidad educativa señalaron que no se trataría de un hecho aislado. La escuela ya habría sufrido otros episodios en los que personas ingresaron al predio y se llevaron animales.
“Es una situación que se repite, no es la primera vez que faltan animales”, explicó la misma fuente.
Las actividades escolares continuarían con normalidad, aunque el sector afectado permanecerá restringido mientras se realizan las tareas policiales. La comunidad educativa deberá ahora reorganizar algunas de las prácticas vinculadas con los animales a partir de las pérdidas sufridas.
La investigación quedó en manos de la Policía, que deberá determinar quiénes ingresaron al establecimiento, cómo lograron acceder al predio y cuál fue el destino de los animales y materiales sustraídos.