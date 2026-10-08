Un niño de 12 años fue trasladado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba luego de sufrir una mordedura de perro en el rostro. El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en una vivienda ubicada en barrio Villa Revol, en la zona sur de la capital provincial.
Un niño de 12 años fue mordido por un pastor alemán en Córdoba y quedó internado
El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en una vivienda de la ciudad de Córdoba. El menor sufrió una herida en el rostro, fue trasladado al Hospital de Niños y quedó en observación.
De acuerdo con la información difundida por la Policía de Córdoba, el animal involucrado sería un perro de raza pastor alemán. El menor fue llevado al centro de salud por su madre y, luego de ser asistido por los profesionales, quedó bajo observación debido a la lesión que presentaba.
El ataque ocurrió en una vivienda de barrio Villa Revol
El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre pasaje Barrientos al 2900, en barrio Villa Revol. Según los datos difundidos por las autoridades, el episodio se produjo durante la siesta del miércoles.
Tras la agresión, la madre del niño se encargó de trasladarlo hasta el Hospital de Niños de Córdoba para que recibiera atención médica. Al ingresar al establecimiento, los profesionales constataron que presentaba una lesión en el rostro y resolvieron mantenerlo en observación.
Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre la gravedad de la herida ni sobre el tiempo que deberá permanecer internado. Tampoco se informaron detalles sobre el estado del animal después del episodio.
La información oficial disponible tampoco establece cómo comenzó el ataque ni qué circunstancias rodearon el encuentro entre el menor y el perro. Esos aspectos forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.
La Policía investiga cómo ocurrió la agresión
El parte policial identifica al animal como un pastor alemán, aunque todavía no fueron determinadas públicamente las circunstancias exactas en las que se produjo la mordedura.
La investigación deberá establecer qué ocurrió antes de la agresión y en qué condiciones se encontraba el perro dentro de la vivienda. Por el momento, no se informaron responsabilidades ni medidas particulares vinculadas con el animal.
El caso volvió a poner el foco sobre episodios protagonizados por perros que terminan con personas heridas. Sin embargo, las autoridades todavía no dieron detalles que permitan establecer una relación entre este hecho y otros ataques registrados recientemente en distintos puntos del país.
En Córdoba, días atrás se había conocido otro episodio protagonizado por un perro, aunque se trató de un caso diferente y ocurrido en otra localidad. En Villa Allende, una mujer de 82 años había sido atacada por un pitbull y sufrió heridas y una fractura que derivaron en su internación.
En el caso del niño de Villa Revol, la información oficial disponible se limita hasta el momento al ataque ocurrido en el domicilio, la lesión facial y su posterior traslado al Hospital de Niños, donde permanecía en observación.
Las autoridades deberán avanzar ahora en la reconstrucción del episodio para determinar cómo se produjo la mordedura y las circunstancias en las que se encontraba el animal.
Mientras tanto, se espera que el centro de salud informe la evolución del menor y que la investigación aporte mayores precisiones sobre lo ocurrido.