Jucicio

Caso Loan: declara el hijo de María Victoria Caillava ante el Tribunal Federal de Corrientes

Jorge Luciano Bertón, oficial de la Policía Federal, fue citado como testigo en una nueva audiencia del juicio por la desaparición del niño correntino. También declararán una integrante de la fuerza y un vecino del paraje Algarrobal.