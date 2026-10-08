El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este jueves en Corrientes con la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, una de las personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.
Caso Loan: declara el hijo de María Victoria Caillava ante el Tribunal Federal de Corrientes
Jorge Luciano Bertón, oficial de la Policía Federal, fue citado como testigo en una nueva audiencia del juicio por la desaparición del niño correntino. También declararán una integrante de la fuerza y un vecino del paraje Algarrobal.
El hombre es oficial de la Policía Federal Argentina y fue convocado como testigo por el fiscal federal Carlos Schaefer. La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Federal de Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
La declaración de Bertón se produce un día después de que su madre compareciera por primera vez ante el tribunal. Caillava, exfuncionaria municipal de 9 de Julio y esposa del capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, brindó un extenso testimonio sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña.
Qué se espera de la declaración de Jorge Luciano Bertón
Bertón fue citado por la Fiscalía junto con Silvana Beatriz Romero, integrante de la Policía Federal, y Mario Justo “Wacha” González, un vecino del paraje Algarrobal. Los tres testimonios forman parte de la continuidad del debate oral que busca reconstruir las circunstancias de la desaparición de Loan y analizar las distintas evidencias incorporadas al expediente.
El hijo de Caillava ya había aparecido en distintos momentos de la investigación. Según información incorporada al expediente, se analizaron datos de su teléfono y de otros dispositivos vinculados con personas imputadas en la causa. Un informe había planteado la posibilidad de que hubiera existido un encuentro entre Bertón, Caillava y Pérez después de la desaparición del niño.
Sin embargo, los elementos reunidos durante la investigación no permitieron confirmar que esa reunión hubiera ocurrido ni establecer cuándo podría haberse producido. Por ese motivo, entre las medidas pendientes figuró la solicitud de información para intentar reconstruir la ubicación y los movimientos de los teléfonos involucrados.
La declaración de Bertón se realizará, además, después del testimonio de su madre, quien durante varias horas respondió preguntas y expuso su propia versión sobre los acontecimientos de aquel día.
Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, Corrientes. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.
Qué declaró María Victoria Caillava sobre el día de la desaparición
Durante su declaración del miércoles, Caillava sostuvo que el almuerzo en la casa de Catalina Peña transcurrió con normalidad. Según su relato, la comida terminó alrededor de las 13.40, cuando las mujeres comenzaron a levantar la mesa y lavar los platos, mientras los chicos se dirigieron hacia el fondo del terreno junto con Antonio Bernardino Benítez.
La mujer explicó que desconocía que los menores habían ido hacia una zona ubicada a unos 600 metros de la vivienda, donde se encontraba una planta de naranjas. También relató que, antes de retirarse del lugar junto a su marido, recibió unas mandarinas que había pedido llevarse.
En ese momento, según su versión, escuchó que Laudelina Peña atendía una llamada telefónica. Allí se habría mencionado que Loan no había llegado al lugar donde estaban los demás niños. Caillava sostuvo que, pese a esa comunicación, ella y Pérez decidieron retirarse porque no conocían todavía la situación.
Respecto del recorrido posterior, aseguró que no realizaron ninguna parada hasta llegar a la Ruta Nacional 123. Según declaró, Pérez manejaba a menos de 20 kilómetros por hora debido al estado del camino.
Caillava también negó haber atropellado a Loan o haberlo trasladado en la camioneta que compartía con su marido. La mujer sostuvo que esa hipótesis no se corresponde con lo ocurrido y afirmó ante los jueces que el vehículo se dirigió directamente hacia su domicilio.
La exfuncionaria también habló durante su exposición de su vínculo con Catalina Peña y manifestó que mantiene un especial aprecio por la abuela del niño.
El testimonio de Bertón se suma así a una nueva jornada de declaraciones en el juicio. El Tribunal Federal de Corrientes continuará con la recepción de pruebas y testimonios mientras se intenta reconstruir qué ocurrió con Loan después del almuerzo del 13 de junio de 2024.