Al menos nueve personas murieron el jueves (08.10.2026) en una riña dentro de un penal en Sinaloa, México, informó el gobierno de ese estado azotado por la violencia del narcotráfico.
Al menos nueve muertos y 16 heridos en riña en una cárcel de México
Fuerzas de seguridad y ambulancias ingresaron al centro penitenciario de Mazatlán, Sinaloa, después de escucharse disparos en su interior.
Decenas de efectivos del Ejército y la policía entraron al penal con armas largas y escudos antimotines. Un blindado también llegó al lugar al igual que ambulancias, según observaron los reporteros.
La secretaría de Seguridad Pública indicó en X que "se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias", sin dar más detalles.
Disparos y hermetismo oficial
De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso de autoridades al recinto, mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.
Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local.
Afuera, familiares de presos exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los informes de medios.
Disputa interna en el narcotráfico
El hecho ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael "el Mayo" Zambada.
Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.
Esta ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.