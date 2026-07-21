Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los máximos referentes del narcotráfico en México y exlíder del Cártel de Sinaloa, fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal federal de Nueva York. La sentencia fue dictada luego de que el acusado se declarara culpable de diversos delitos vinculados con su papel al frente de la organización criminal.
Condenaron a cadena perpetua a "El Mayo" Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa
La Justicia de Nueva York lo declaró responsable de múltiples delitos vinculados al narcotráfico y ordenó además el decomiso de 15.000 millones de dólares.
El fallo fue emitido por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, quien además ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares, monto que, según la Justicia estadounidense, correspondería a parte de la fortuna acumulada por el narcotraficante.
La condena tras declararse culpable
Zambada, de 76 años, permanece detenido en Estados Unidos desde julio de 2024. En agosto de 2025 se declaró culpable de varios cargos relacionados con el narcotráfico y el liderazgo del Cártel de Sinaloa, lo que llevó a la Fiscalía a desistir de solicitar la pena de muerte.
Con esta resolución, el histórico jefe narco recibió la pena de prisión perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional.
Su exsocio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, también cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.
La postura de la Justicia estadounidense
Tras conocerse la sentencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un comunicado en el que sostuvo que Zambada fue condenado por encabezar una organización criminal continua y por múltiples violaciones a la legislación contra el crimen organizado.
El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., afirmó: "Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente".
Durante décadas, "El Mayo" logró mantenerse prófugo, evitando tanto la captura como diversos intentos de asesinato, mientras consolidaba su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa.
La detención y la disputa dentro del cartel
El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cartel para abordar un avión que finalmente aterrizó en territorio estadounidense, donde fue detenido por las autoridades el 26 de julio de 2024.
Su captura profundizó la disputa interna entre los herederos de "El Mayo" y los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Ese enfrentamiento dentro del Cártel de Sinaloa dejó, según distintos reportes, alrededor de 2.000 muertos.
Los familiares de Zambada responsabilizan a los hijos de Guzmán por haber facilitado su entrega a las autoridades estadounidenses.
La polémica entre México y Estados Unidos
La forma en que se concretó la detención también generó un conflicto diplomático entre ambos países.
El gobierno de México sostiene que la captura habría sido el resultado de una operación encubierta realizada por autoridades estadounidenses en territorio mexicano, lo que consideró una posible violación de su soberanía. Desde Estados Unidos negaron haber participado en un secuestro.
La controversia volvió a tomar fuerza luego de que el avión en el que Zambada llegó a Estados Unidos fuera exhibido como parte de una muestra del FBI. Ante esa situación, el gobierno mexicano solicitó explicaciones sobre la actuación de la agencia federal en su territorio sin autorización.