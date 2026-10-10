Una mujer de 27 años, embarazada de cinco meses, fue apuñalada por su expareja durante un ataque ocurrido en una vivienda del barrio Independencia, en Santiago del Estero. La víctima sufrió una lesión que le perforó el pulmón izquierdo y permanece internada bajo observación médica.
Santiago del Estero: apuñaló a su expareja embarazada y le perforó un pulmón
La joven, de 27 años y con cinco meses de gestación, permanece internada en el Hospital Regional. Los médicos debieron colocarle un tubo de drenaje pleural tras confirmar que la herida le perforó el pulmón izquierdo.
El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles, en una casa situada en el pasaje 405, entre las calles 506 y 507. Según la denuncia, la joven había acudido al domicilio del hombre, de 28 años, para retirar sus pertenencias y poner fin a la relación.
El ataque
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el hombre se habría negado a aceptar la separación y reaccionó de manera violenta. Primero, habría golpeado a la joven con los puños en el abdomen y, posteriormente, la atacó con un arma blanca.
La agresión le provocó una herida en la zona del hombro izquierdo y el omóplato. Tras el ataque, la mujer necesitó asistencia médica urgente debido a la gravedad de las lesiones.
La lesión pulmonar
La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Santiago del Estero, donde los profesionales le realizaron una tomografía para determinar el alcance de las heridas.
Los estudios confirmaron que la puñalada le había perforado el pulmón izquierdo. Ante esta complicación, el equipo médico debió colocarle un tubo de drenaje pleural para estabilizar su respiración.
La joven continúa internada y bajo observación. Los médicos siguen de cerca tanto su evolución clínica como el estado de su embarazo.
La investigación
Debido a la gravedad de su cuadro, los profesionales determinaron que la mujer no se encontraba en condiciones de prestar declaración.
La fiscal de turno, Fernanda Vittar, intervino en el caso y ordenó que se reciba el testimonio de la víctima cuando su estado de salud lo permita. Además, dispuso que sea examinada por el médico de Policía para certificar las lesiones sufridas.