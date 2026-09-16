Medida cautelar

Tiene 17 años y está detenido acusado de prender fuego a su ex pareja en Tucumán

La víctima, de 24 años, sufrió lesiones en la cara, el cuello y el tórax, y volvió a ser internada por complicaciones en su estado de salud. La Justicia dispuso que el acusado permanezca 30 días alojado de manera preventiva en un instituto de menores.