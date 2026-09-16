Un adolescente de 17 años permanece detenido en un instituto de menores acusado de haber prendido fuego a su ex pareja en la provincia de Tucumán. La joven, de 24 años, sufrió quemaduras en la cara, el cuello y el tórax y volvió a ser internada debido a complicaciones en su estado de salud.
Tiene 17 años y está detenido acusado de prender fuego a su ex pareja en Tucumán
La víctima, de 24 años, sufrió lesiones en la cara, el cuello y el tórax, y volvió a ser internada por complicaciones en su estado de salud. La Justicia dispuso que el acusado permanezca 30 días alojado de manera preventiva en un instituto de menores.
El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre en una vivienda del barrio La Cerámica, en la localidad de Lastenia, donde la joven convivía con el adolescente.
Según la investigación, durante la mañana se habría producido una discusión por celos. En ese contexto, el menor habría amenazado con quemar la ropa de su pareja.
Durante la pelea, la joven le habría pedido que siguiera con su vida. En ese momento, de acuerdo con la acusación, el adolescente le arrojó alcohol en la cara y luego le prendió fuego.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió quemaduras desde el mentón hasta el pecho y fue trasladada de inmediato a un hospital.
La joven volvió a ser internada
Tras permanecer internada, la mujer había recibido el alta médica. Sin embargo, este martes se ordenó nuevamente su internación debido a complicaciones en su estado de salud.
Mientras tanto, la investigación continúa y el adolescente permanece alojado en el Instituto Cura Brochero.
La Justicia dispuso 30 días de detención preventiva
Durante una audiencia realizada en las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el adolescente permaneciera tres meses bajo una medida preventiva en el Instituto Cura Brochero.
El juez que intervino en la audiencia resolvió que la medida se extienda durante 30 días, según informó el medio Contexto.
El adolescente está acusado de tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.
Qué dijo la Fiscalía sobre la acusación
La auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, explicó durante la audiencia cuáles fueron los elementos considerados para la calificación penal.
Según la fiscal, tanto el medio utilizado como las zonas del cuerpo afectadas son aspectos centrales para el encuadre del caso.
“Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, explicó Pedrosa.