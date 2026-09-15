Un violento episodio ocurrido en la zona noroeste de la capital santafesina derivó este martes en la detención de un sujeto de 29 años, identificado por sus iniciales E. H., acusado de haber disparado contra el frente de una vivienda tras un incidente previo en la vía pública.
Tenía una carabina en sus manos cuando irrumpió la policía en su casa
Tiene 29 años y era buscado por un violento episodio ocurrido en la zona noroeste de la capital provincial. Está acusado de balear la puerta principal de la casa de una vecina.
El operativo fue llevado a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) —dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial— en un inmueble ubicado en calle Fray de Oro al 9600.
La medida fue solicitada por la fiscal María Gabriela Arri (Ministerio Público de la Acusación) y autorizada por el juez de Primera Instancia, Martín Torres.
Al momento de la irrupción policial, realizada con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), los efectivos sorprendieron al sospechoso en el interior de la finca sosteniendo un arma de fuego larga entre sus brazos.
El armamento se encontraba en condiciones de uso inmediato, con un cartucho alojado en la recámara.
Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron una carabina semiautomática calibre .22 y dos cartuchos del mismo calibre.
Balas
La investigación se inició el pasado 12 de septiembre tras un alerta a la Central de Emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en cercanías de un comercio local.
Según las actuaciones policiales, el hecho tuvo su origen cuando un grupo de mujeres intervino al presenciar cómo un hombre agredía físicamente a una mujer en la calle.
Minutos después, mientras las testigos regresaban a su domicilio, el agresor las habría interceptado a bordo de una bicicleta.
El sujeto, según la denuncia, en ese momento abrió fuego con una carabina contra la puerta de ingreso a una vivienda.
Inteligencia
A partir de tareas de inteligencia táctica y análisis de datos, los brigadistas de la PDI lograron identificar al imputado y localizar su residencia.
El detenido quedó a disposición de la Justicia imputado por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, abuso de armas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.