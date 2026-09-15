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Un hombre amenazó con explotar una garrafa mientras se atrincheró con su madre en Santa Fe

El hecho se registró este martes en horas de la siesta. Intervinieron personal de policía y Bomberos Zapadores. El atrincherado fue reducido y trasladado a un centro de salud.

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Un hombre amenazó con explotar una garrafa mientras se atrincheró con su madre este martes por la siesta en la ciudad de Santa Fe.

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El violento episodio alteró la jornada en el barrio Liceo Norte de la capital provincial en la zona de calle Camelli al 4800.

Patrullero Créditos: Manuel FabatiaPolicía de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatia

Allí, se montó un fuerte operativo policial, junto a personal de salud y Bomberos Zapadores, para evitar que el incidente pase a mayores y reducir la tensión.

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Luego de la intervención de los efectivos de la policía de Santa Fe y Bomberos Zapadores, el hombre atrincherado depuso su actitud y fue trasladado por el personal del SIES 107 a un centro de salud santafesino.

En base al primer reporte policial, no se registraron personas heridas y la persona que se encontraba dentro de la vivienda quedó fuera de peligro.

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