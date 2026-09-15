Un hombre amenazó con explotar una garrafa mientras se atrincheró con su madre este martes por la siesta en la ciudad de Santa Fe.
Un hombre amenazó con explotar una garrafa mientras se atrincheró con su madre en Santa Fe
El hecho se registró este martes en horas de la siesta. Intervinieron personal de policía y Bomberos Zapadores. El atrincherado fue reducido y trasladado a un centro de salud.
El violento episodio alteró la jornada en el barrio Liceo Norte de la capital provincial en la zona de calle Camelli al 4800.
Allí, se montó un fuerte operativo policial, junto a personal de salud y Bomberos Zapadores, para evitar que el incidente pase a mayores y reducir la tensión.
Luego de la intervención de los efectivos de la policía de Santa Fe y Bomberos Zapadores, el hombre atrincherado depuso su actitud y fue trasladado por el personal del SIES 107 a un centro de salud santafesino.
En base al primer reporte policial, no se registraron personas heridas y la persona que se encontraba dentro de la vivienda quedó fuera de peligro.