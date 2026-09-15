Restitución internacional

Un niño de 10 años y una disputa judicial por su regreso de Santa Fe a Estados Unidos

Nació en Houston y vivió allí hasta 2024, cuando su padre decidió permanecer en Santa Fe tras el rechazo de las visas familiares. La madre pidió su restitución bajo el Convenio de La Haya y obtuvo inicialmente una resolución favorable. La Cámara santafesina revocó ese fallo y rechazó el regreso, pero la Corte Suprema provincial hizo lugar al recurso de la progenitora. El padre sostiene que una eventual deportación de la madre dejaría al niño sin una red familiar en Estados Unidos.