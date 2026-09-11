Tiene 27 años

Buscan a una joven en Catamarca: citarán a camioneros para reconstruir su último recorrido

La investigación lleva más de un mes sin resultados y ahora pone el foco en transportistas de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires, quienes deberán aportar información que permita esclarecer qué ocurrió con Maira Romina Cabrera.