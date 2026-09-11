Maira Romina Cabrera, de 27 años, permanece desaparecida desde el 10 de agosto en la provincia de Catamarca. La investigación continúa sin resultados sobre su paradero y, como parte de las nuevas medidas, la Fiscalía convocará a declarar a camioneros de distintas provincias que podrían aportar información sobre los últimos movimientos de la joven.
Buscan a una joven en Catamarca: citarán a camioneros para reconstruir su último recorrido
La investigación lleva más de un mes sin resultados y ahora pone el foco en transportistas de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires, quienes deberán aportar información que permita esclarecer qué ocurrió con Maira Romina Cabrera.
La causa está a cargo de la fiscal Jorgelina Sobh, con la intervención del fiscal de Instrucción Penal N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, quien fue designado como coadyuvante para reforzar la investigación.
El último recorrido conocido
Cabrera fue vista por última vez el 10 de agosto, cuando salió de Casa de Piedra, en el departamento La Paz, con destino a Telarito. Según el relato de su familia, ese día había salido para encontrarse con Eduardo Cejas, su expareja y padre de uno de sus hijos.
De acuerdo con la información aportada por sus allegados, la joven salió únicamente con la ropa que llevaba puesta. La denuncia por su desaparición fue radicada días después y desde entonces se desplegaron diferentes operativos de búsqueda y rastrillajes en la zona.
Una de las declaraciones incorporadas a la causa corresponde al chofer del colectivo en el que viajaba. El conductor señaló que Maira descendió en Telarito y que una persona la esperaba en ese lugar.
Camioneros de cuatro provincias serán citados
Una de las líneas que analiza la Fiscalía contempla la posibilidad de que la joven haya continuado su recorrido a bordo de un transporte de carga. Por ese motivo, los investigadores pusieron el foco en camioneros que circulan por la Ruta Nacional 60.
Durante los próximos días deberán presentarse en Recreo transportistas provenientes de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires. Los investigadores ya lograron identificarlos y buscan conocer con precisión sus recorridos para determinar si alguno puede aportar información relacionada con el caso.
La hipótesis de un posible traslado en camión continúa siendo una de las líneas abiertas por la Justicia, que no descarta otras posibilidades mientras avanza con las distintas medidas de prueba.
Analizan celulares, cámaras y recorridos
Además de los nuevos testimonios, la pesquisa incluye el análisis de información obtenida de teléfonos celulares. La Fiscalía trabaja con registros de llamadas, datos de ubicación y geolocalización para reconstruir posibles movimientos vinculados con la desaparición.
También se revisan cámaras de seguridad y registros relacionados con los recorridos realizados en la zona. Parte de la información fue solicitada a organismos especializados y compañías telefónicas para establecer comunicaciones y localizaciones relevantes para la investigación.
Los investigadores también realizaron rastrillajes y otras medidas en Casa de Piedra y Telarito. Hasta el momento, las tareas desplegadas no permitieron establecer dónde se encuentra Maira.
La causa continúa bajo la dirección de la fiscal Jorgelina Sobh, mientras Córdoba Andreatta interviene como fiscal coadyuvante en las diligencias vinculadas con la investigación.