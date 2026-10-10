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Accidente fatal

Un muerto y un vehículo incendiado tras un choque que complicó la Panamericana

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, a la altura del kilómetro 15,5 del Acceso Norte. El impacto dejó a otra persona herida y provocó importantes demoras, con un solo carril habilitado hacia la provincia de Buenos Aires.

Los peritos debían intervenir para determinar las causas del choque.Los peritos debían intervenir para determinar las causas del choque.
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Un conductor murió y otro resultó herido tras un choque entre dos vehículos ocurrido este sábado por la mañana en la autopista Panamericana. El siniestro provocó importantes demoras en la circulación durante el inicio del fin de semana largo.

La violencia del impacto destruyó ambos vehículos. Además, una camioneta Honda HR-V en la que viajaba la persona fallecida se incendió tras la colisión.

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Un vehículo se prendió fuego

Como consecuencia del choque, uno de los vehículos involucrados, una Honda HR-V, se incendió. En ese rodado viajaba el conductor que murió en el lugar.

El otro conductor sufrió heridas y fue trasladado a un centro de salud. Hasta el momento, no se informó cuál es su estado de salud ni se determinaron las causas que originaron el siniestro.

Demoras y un carril habilitado

Tras el accidente, la concesionaria AuSol advirtió sobre las complicaciones en el tránsito y recomendó evitar la zona. En el sector afectado quedó habilitado un solo carril en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, lo que generó largas filas de vehículos.

AuSol informó demoras y la habilitación de un solo carril.AuSol informó demoras y la habilitación de un solo carril.

A través de una publicación, la empresa informó que el choque ocurrió a la altura del kilómetro 15,5 del Acceso Norte, en la zona de Ugarte.

El comunicado de la concesionaria

AuSol detalló que en el siniestro estuvieron involucrados dos vehículos y que hubo una persona fallecida y otra herida. Además, indicó que se aguardaba la llegada de los peritos y comunicó un desvío hacia la autopista gratuita a la altura de Melo.

La empresa pidió a los conductores circular con precaución mientras continuaban las tareas vinculadas al accidente y persistían las demoras en la zona.

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