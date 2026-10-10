Accidente fatal

Un muerto y un vehículo incendiado tras un choque que complicó la Panamericana

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, a la altura del kilómetro 15,5 del Acceso Norte. El impacto dejó a otra persona herida y provocó importantes demoras, con un solo carril habilitado hacia la provincia de Buenos Aires.