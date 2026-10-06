Un grave accidente de tránsito se registró durante la jornada de este martes 6 de octubre sobre la traza de la Ruta Nacional Nº 34. El hecho tuvo lugar en el tramo que conecta las localidades de Sunchales y Tacural, generando una inmediata movilización de los equipos de emergencia de la zona.
Violento choque entre un camión y un coche fúnebre en la Ruta Nacional 34
Personal de emergencias trabajó intensamente en la ruta para rescatar al ocupante del rodado menor, quien fue trasladado consciente a un centro de salud.
De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 268, en jurisdicción de Tacural. Por causas que aún son materia de investigación, se produjo un fuerte impacto entre un camión y un coche fúnebre, lo que provocó daños materiales de consideración en ambos vehículos involucrados en el suceso.
Como consecuencia directa del choque, el conductor del vehículo fúnebre debió ser asistido de urgencia. Según los reportes preliminares, el hombre fue trasladado hacia la ciudad de Sunchales para recibir la atención médica necesaria.
Afortunadamente, se informó que el conductor se encontraba consciente al momento de ser asistido, presentando principalmente diversos golpes producto de la colisión.
Por otro lado, el conductor del camión involucrado en el accidente resultó ileso, sin requerir asistencia médica de mayor complejidad tras el impacto. Las autoridades presentes en el lugar confirmaron que el camionero se encontraba en buen estado de salud tras el episodio.
Operativo de emergencia
Ante la magnitud del choque, se montó un importante operativo de seguridad y asistencia sobre la calzada.
En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos policiales, personal del servicio de emergencias 107 y dotaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sunchales, quienes se encargaron de las tareas de rescate y prevención.