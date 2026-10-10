La Justicia determinó que un colegio de Córdoba deberá indemnizar a una estudiante que sufrió lesiones severas durante una práctica escolar en septiembre de 2022. El fallo señaló deficiencias en las medidas de seguridad y en la supervisión de la actividad.
Córdoba: sufrió 33 operaciones tras un experimento escolar y condenaron al colegio
Tras permanecer internada varios meses y sufrir secuelas permanentes, la alumna accidentada en el laboratorio escolar recibirá un resarcimiento por el hecho ocurrido en septiembre de 2022
Cómo ocurrió el accidente
La adolescente participaba junto a sus compañeros de un experimento conocido como “la serpiente del faraón”, una práctica que involucra sustancias inflamables. Durante la demostración, otra estudiante agregó alcohol a la mezcla y se produjo una deflagración que alcanzó directamente a la joven.
Las consecuencias fueron devastadoras. La alumna permaneció 78 días internada en terapia intensiva y tuvo que atravesar 33 intervenciones quirúrgicas, entre ellas procedimientos de limpieza de heridas, ablaciones y autoinjertos de piel.
Recibió el alta médica a fines de noviembre de 2022, aunque las lesiones le dejaron una incapacidad psicofísica permanente.
Por qué la Justicia responsabilizó al colegio
La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 51.ª Nominación de Córdoba, a cargo del juez Gustavo A. Massano.
Durante el juicio, las autoridades de la institución intentaron atribuir lo sucedido a la conducta de otra alumna. La compañía aseguradora, en tanto, argumentó que el episodio había sido imprevisible o inevitable.
El magistrado rechazó ambas posturas. Sostuvo que los estudiantes no pueden considerarse terceros ajenos al establecimiento y remarcó que la escuela tiene la obligación de protegerlos durante las actividades que se desarrollan bajo su supervisión.
También consideró que el uso de alcohol y fuego implica riesgos que deben contemplarse al planificar una práctica de este tipo. En ese sentido, indicó que las posibles conductas imprudentes de los adolescentes deben formar parte de las medidas de prevención.
Las deficiencias de seguridad
Los informes técnicos sobre higiene y seguridad tuvieron un papel central en el proceso. Según las pericias, el laboratorio carecía de elementos básicos de protección y no reunía las condiciones preventivas necesarias para llevar adelante el experimento.
Además, se determinó que el colegio no había aplicado adecuadamente su propio manual de seguridad.
Otro aspecto cuestionado fue la organización de la actividad: una sola docente supervisaba a varios grupos que realizaban la práctica al mismo tiempo. No había ayudantes de laboratorio ni una revisión previa de los recipientes con alcohol que utilizaban los estudiantes.
Para el juez, estas fallas evidenciaron que el establecimiento no había adoptado las precauciones necesarias para prevenir un accidente de esa magnitud. Por ese motivo, la institución fue condenada a indemnizar a la joven por las consecuencias del episodio.