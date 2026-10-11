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Choque múltiple en Caballito y Flores: cinco heridos tras el impacto entre tres autos

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe. Cuatro mujeres y un hombre sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia médica. Uno de los vehículos terminó volcado y el tránsito quedó interrumpido en la zona.

El accidente involucró a un automóvil que terminó dado vuelta sobre la calzada y otros dos vehículos.El accidente involucró a un automóvil que terminó dado vuelta sobre la calzada y otros dos vehículos.
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Un choque múltiple entre tres automóviles dejó cinco personas heridas durante la madrugada de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió cerca de las 2.20 en la intersección de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos volcó y varias personas necesitaron asistencia médica.

Según la información difundida por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el accidente involucró a un automóvil que terminó dado vuelta sobre la calzada y otros dos vehículos. Entre los afectados hubo pasajeros que acababan de descender de un auto de aplicación cuando fueron embestidos.

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Cómo fue el choque entre los tres autos en Caballito y Flores

El accidente se produjo en el cruce de Alberdi y Curapaligüe, una zona de circulación vehicular que conecta sectores de Caballito y Flores. De acuerdo con los primeros datos proporcionados por el SAME, un automóvil impactó contra otros dos y terminó volcado sobre el asfalto.

Uno de los vehículos involucrados era un auto de aplicación. En el momento del choque, tres pasajeros descendían del rodado y quedaron expuestos al impacto. Se trata de dos mujeres, de 36 y 24 años, y un hombre de 25, quienes sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital General de Agudos Piñero.

La conductora del automóvil que volcó, una mujer de 36 años, también resultó herida y fue derivada al Hospital General de Agudos Grierson.

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En tanto, la conductora del segundo vehículo involucrado, también de 36 años, sufrió lesiones y fue trasladada al Piñero para su evaluación médica. El chofer del auto de aplicación, un hombre de 57 años, recibió asistencia sanitaria en el lugar, aunque decidió no ser llevado a un centro de salud.

Hasta el momento de los primeros reportes, no se habían difundido detalles concluyentes sobre las causas que desencadenaron la colisión ni sobre la velocidad a la que circulaban los vehículos. Las pericias deberán establecer cómo se produjo la secuencia del impacto y qué circunstancias derivaron en el vuelco de uno de los automóviles.

Cuatro heridos fueron trasladados a hospitales porteños

El SAME desplegó cinco ambulancias y una unidad de triage para evaluar a las personas afectadas y organizar la atención médica. Cuatro de los heridos fueron derivados a hospitales porteños, mientras que el conductor del auto de aplicación recibió asistencia en el lugar y rechazó el traslado.

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También participaron efectivos de los Bomberos de la Ciudad, con personal de la Estación 7 de Flores y del Grupo Especial de Rescate de Caballito. Agentes de tránsito y efectivos policiales colaboraron con las tareas en la zona.

Desde aproximadamente las 3.30, las pericias quedaron a cargo de especialistas de la Policía de la Ciudad. En el procedimiento intervinieron las comisarías comunales 6 y 7, que deberán avanzar con las actuaciones para reconstruir lo sucedido.

Como consecuencia del accidente, el tránsito permaneció interrumpido en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe mientras se realizaban las pericias y se trabajaba sobre los vehículos involucrados. No se informó oficialmente cuánto tiempo demandaría la normalización de la circulación.

La investigación buscará determinar la mecánica del accidente y establecer si hubo alguna maniobra previa que contribuyera a la colisión. Por el momento, los datos confirmados indican que cinco personas sufrieron politraumatismos y que cuatro de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

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