En Buenos Aires

Choque múltiple en Caballito y Flores: cinco heridos tras el impacto entre tres autos

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe. Cuatro mujeres y un hombre sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia médica. Uno de los vehículos terminó volcado y el tránsito quedó interrumpido en la zona.