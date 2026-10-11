Un choque múltiple entre tres automóviles dejó cinco personas heridas durante la madrugada de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.
Choque múltiple en Caballito y Flores: cinco heridos tras el impacto entre tres autos
El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe. Cuatro mujeres y un hombre sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia médica. Uno de los vehículos terminó volcado y el tránsito quedó interrumpido en la zona.
El siniestro ocurrió cerca de las 2.20 en la intersección de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos volcó y varias personas necesitaron asistencia médica.
Según la información difundida por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el accidente involucró a un automóvil que terminó dado vuelta sobre la calzada y otros dos vehículos. Entre los afectados hubo pasajeros que acababan de descender de un auto de aplicación cuando fueron embestidos.
Cómo fue el choque entre los tres autos en Caballito y Flores
El accidente se produjo en el cruce de Alberdi y Curapaligüe, una zona de circulación vehicular que conecta sectores de Caballito y Flores. De acuerdo con los primeros datos proporcionados por el SAME, un automóvil impactó contra otros dos y terminó volcado sobre el asfalto.
Uno de los vehículos involucrados era un auto de aplicación. En el momento del choque, tres pasajeros descendían del rodado y quedaron expuestos al impacto. Se trata de dos mujeres, de 36 y 24 años, y un hombre de 25, quienes sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital General de Agudos Piñero.
La conductora del automóvil que volcó, una mujer de 36 años, también resultó herida y fue derivada al Hospital General de Agudos Grierson.
En tanto, la conductora del segundo vehículo involucrado, también de 36 años, sufrió lesiones y fue trasladada al Piñero para su evaluación médica. El chofer del auto de aplicación, un hombre de 57 años, recibió asistencia sanitaria en el lugar, aunque decidió no ser llevado a un centro de salud.
Hasta el momento de los primeros reportes, no se habían difundido detalles concluyentes sobre las causas que desencadenaron la colisión ni sobre la velocidad a la que circulaban los vehículos. Las pericias deberán establecer cómo se produjo la secuencia del impacto y qué circunstancias derivaron en el vuelco de uno de los automóviles.
Cuatro heridos fueron trasladados a hospitales porteños
El SAME desplegó cinco ambulancias y una unidad de triage para evaluar a las personas afectadas y organizar la atención médica. Cuatro de los heridos fueron derivados a hospitales porteños, mientras que el conductor del auto de aplicación recibió asistencia en el lugar y rechazó el traslado.
También participaron efectivos de los Bomberos de la Ciudad, con personal de la Estación 7 de Flores y del Grupo Especial de Rescate de Caballito. Agentes de tránsito y efectivos policiales colaboraron con las tareas en la zona.
Desde aproximadamente las 3.30, las pericias quedaron a cargo de especialistas de la Policía de la Ciudad. En el procedimiento intervinieron las comisarías comunales 6 y 7, que deberán avanzar con las actuaciones para reconstruir lo sucedido.
Como consecuencia del accidente, el tránsito permaneció interrumpido en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe mientras se realizaban las pericias y se trabajaba sobre los vehículos involucrados. No se informó oficialmente cuánto tiempo demandaría la normalización de la circulación.
La investigación buscará determinar la mecánica del accidente y establecer si hubo alguna maniobra previa que contribuyera a la colisión. Por el momento, los datos confirmados indican que cinco personas sufrieron politraumatismos y que cuatro de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.