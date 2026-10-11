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Un joven en estado crítico tras el incendio de una vivienda en barrio Pompeya

El siniestro ocurrió en una precaria vivienda de la zona de Beruti al 3600. La víctima sufrió lesiones por acción del fuego en el rostro y en los miembros superiores e inferiores. El diagnóstico médico estableció quemaduras en el 27% de su cuerpo. El episodio movilizó a Bomberos Zapadores, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias 107.

Las circunstancias que originaron el fuego aún no fueron precisadas. Foto: GentilezaLas circunstancias que originaron el fuego aún no fueron precisadas. Foto: Gentileza
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Un hombre de 24 años resultó gravemente herido el domingo por la tarde durante un incendio ocurrido en una precaria vivienda de la zona de Beruti y Zavalla, en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue trasladada al hospital José María Cullen, donde los médicos constataron que presentaba quemaduras en el rostro y en los miembros superiores e inferiores. Debido a la gravedad de su cuadro, quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

El episodio fue reportado alrededor de las 15.38, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre un incendio en una vivienda situada a la altura de Beruti al 3600. Según las primeras actuaciones, el fuego había sido sofocado por vecinos mediante baldes de agua antes de la llegada de la dotación de Bomberos Zapadores de la Zona Norte.

Al arribar, los bomberos asistieron al hombre, que presentaba lesiones por acción del fuego en la parte superior del cuerpo. Luego procedieron a estabilizarlo hasta que personal del servicio de emergencias 107 concretó su traslado al Cullen.

Quemaduras en cuerpo y rostro

De acuerdo con el informe médico incorporado a las actuaciones policiales, el paciente sufrió quemaduras en aproximadamente el 27% de su superficie corporal. Su estado fue calificado como crítico.

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El incendio afectó distintos muebles del ambiente, entre ellos un sillón que resultó completamente destruido y una cama de una plaza cuyo colchón sufrió daños parciales. La combustión también provocó una importante acumulación de hollín en el interior de la vivienda, descripta como una construcción precaria de un solo ambiente.

Personal de la Comisaría 26ª intervino en el procedimiento tras recibir una comisión del sistema de emergencias 911, que inicialmente alertaba sobre un incendio con una persona atrapada.

Se encontraba solo

En el lugar, los efectivos entrevistaron al hermano del damnificado, quien manifestó que reside detrás de la vivienda afectada y que, en determinado momento, advirtió la presencia de llamas y humo. Según su relato, su hermano se encontraba solo en el inmueble cuando se produjo el episodio.

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Bomberos Zapadores realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se originó el fuego. Por el momento, la información disponible no precisa cuál fue la causa del incendio.

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