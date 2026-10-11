Santa Fe

Un joven en estado crítico tras el incendio de una vivienda en barrio Pompeya

El siniestro ocurrió en una precaria vivienda de la zona de Beruti al 3600. La víctima sufrió lesiones por acción del fuego en el rostro y en los miembros superiores e inferiores. El diagnóstico médico estableció quemaduras en el 27% de su cuerpo. El episodio movilizó a Bomberos Zapadores, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias 107.