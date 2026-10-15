Una pelea entre mujeres alteró una función de cine en Paraná y terminó con dos detenidas. El episodio ocurrió el miércoles por la noche en una sala del Shopping Paso del Paraná, donde una discusión por la ocupación de una butaca escaló hasta las agresiones físicas y el uso de gas pimienta.
Pelea en un cine de Paraná: usaron gas pimienta y detuvieron a una madre y su hija
Una discusión por una butaca derivó en agresiones físicas y el uso de un aerosol irritante en una sala de un shopping en la capital entrerriana. Varios espectadores recibieron asistencia médica.
La sustancia irritante se dispersó en el espacio cerrado y afectó a otros espectadores que se encontraban en el lugar. La situación obligó a evacuar la sala e interrumpir la proyección, mientras se desplegaba un operativo policial y se asistía a las personas que habían sufrido las consecuencias del aerosol.
Las detenidas son una mujer de 51 años y su hija, de 27. Ambas fueron interceptadas por efectivos policiales cuando estaban por retirarse del estacionamiento del complejo comercial, a bordo de un automóvil junto a un hombre de 42 años.
Discusión por una butaca
El conflicto se produjo durante una función en una de las salas del complejo cinematográfico, ubicado en la zona de las calles Corrientes y San Lorenzo, en la capital entrerriana.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el enfrentamiento comenzó por una diferencia relacionada con la ocupación de un asiento. La discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en una pelea con agresiones físicas entre las mujeres involucradas.
En medio del altercado, una de ellas habría utilizado un aerosol de gas pimienta. El producto se dispersó dentro de la sala y alcanzó a personas que no participaban del enfrentamiento, lo que generó preocupación entre los asistentes.
Ante el episodio, personal del establecimiento solicitó la intervención del sistema de emergencias 911. Los efectivos llegaron al lugar para identificar a las involucradas, controlar la situación y coordinar la asistencia de quienes habían estado expuestos a la sustancia.
La utilización de gas pimienta en un recinto cerrado obligó a desalojar el espacio y suspender momentáneamente la actividad. La situación también motivó la intervención de personal sanitario para evaluar a los espectadores afectados.
Dos detenidas
Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos policiales localizaron a las dos mujeres en el estacionamiento del shopping. Se encontraban dentro de un Honda Civic, junto a un hombre que conducía el vehículo, y se disponían a abandonar el lugar.
Los agentes intervinieron antes de que pudieran retirarse e identificaron a las sospechosas. Luego, por disposición de la Fiscalía, ambas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedaron detenidas a disposición de la Justicia.
En paralelo, otra joven de 27 años fue identificada como damnificada por el episodio. Las actuaciones incluyeron la recepción de la denuncia correspondiente y la revisión médica de la mujer.
Los efectivos también secuestraron el aerosol de gas pimienta que habría sido utilizado durante la pelea, con el objetivo de incorporarlo a las actuaciones judiciales.
Asistencia médica
Uno de los aspectos centrales del incidente fue la cantidad de personas que quedaron expuestas al gas pimienta dentro de la sala. Además de las mujeres que protagonizaron la discusión, otros espectadores sufrieron los efectos de la sustancia irritante.
Personal de salud acudió al complejo para evaluar a quienes presentaban molestias. Las personas afectadas fueron asistidas en el lugar y, según la información disponible, ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.
El episodio generó momentos de tensión entre los asistentes, que habían concurrido al cine para ver una película y terminaron involucrados en una situación de violencia.
La Fiscalía interviniente ordenó avanzar con las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se inició la pelea y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.
La investigación deberá esclarecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y en qué condiciones se utilizó el aerosol dentro del recinto. Las dos mujeres permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias correspondientes.