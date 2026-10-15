Un alumno de 13 años ingresó con un arma de fuego en su mochila a una escuela técnica de Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La situación fue detectada por las autoridades del establecimiento, que solicitaron la intervención policial. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar cómo obtuvo el adolescente la pistola y en qué circunstancias la llevó al colegio.
Un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica de Carmen de Patagones
El episodio ocurrió el miércoles en la Escuela Técnica N.º 1 de Carmen de Patagones. La Policía secuestró una pistola calibre 32 deteriorada, con un cargador sin municiones, y un proyectil de otro calibre. La Justicia investiga cómo llegó el arma a manos del adolescente.
El hecho se registró alrededor de las 11 del miércoles 14 de octubre en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 Ingeniero Mario Rovere, ubicada en la calle Jaime Harris 41. Tras la intervención de los efectivos, el arma fue secuestrada para realizar las pericias correspondientes.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la pistola estaba deteriorada y presentaba signos de oxidación. El hallazgo generó preocupación en el ámbito escolar y dio lugar a actuaciones policiales y judiciales.
Cómo encontraron el arma en la escuela técnica
La presencia de la pistola fue advertida por las autoridades de la institución, que dieron aviso a la Policía. Al revisar la situación, los efectivos constataron que el estudiante tenía en su mochila un arma calibre 32.
Según los primeros datos difundidos, la pistola presentaba un estado de conservación deficiente. Tenía colocado un cargador, pero no contenía municiones. Además, durante el procedimiento se encontró un proyectil calibre 9 milímetros suelto.
Uno de los aspectos que deberá establecer la investigación es si el arma estaba en condiciones de efectuar disparos. Debido al deterioro observado, esa cuestión quedó sujeta al resultado de las pericias técnicas.
Por el momento, no se había determinado cómo llegó la pistola a manos del adolescente ni cuál fue el motivo por el que la llevó al establecimiento educativo. Esos puntos forman parte de las averiguaciones que deberán reconstruir las circunstancias del episodio.
Tras el hallazgo, los policías secuestraron el arma y el estudiante fue trasladado preventivamente a una dependencia policial. Posteriormente, quedó al cuidado de sus familiares responsables.
La información disponible no indica que se hayan registrado personas heridas durante el procedimiento. La intervención de las autoridades permitió retirar el arma del ámbito escolar y poner los elementos encontrados a disposición de la investigación.
Qué investiga la Justicia tras el hallazgo
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, correspondiente al Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Las actuaciones se iniciaron por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que contempla delitos vinculados con la tenencia y la portación de armas de fuego. La calificación inicial forma parte del proceso de investigación y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad.
Entre las cuestiones que deberán esclarecerse figuran la procedencia del arma, las circunstancias en las que el menor la obtuvo y su estado real de funcionamiento. Los resultados de los estudios periciales serán relevantes para establecer las características del elemento secuestrado.
Al tratarse de un adolescente de 13 años, el caso debe abordarse dentro del marco de garantías y procedimientos previstos para la justicia juvenil. Las actuaciones deberán considerar su edad y las disposiciones legales aplicables, además de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Hasta el momento de las primeras informaciones, no se habían difundido precisiones oficiales sobre el origen de la pistola ni sobre las razones por las que el alumno la llevaba en su mochila.
El episodio vuelve a poner la atención sobre la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con mecanismos de intervención ante situaciones que puedan comprometer la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar. En este caso, la investigación judicial buscará determinar cómo se produjo el ingreso del arma y qué circunstancias rodearon el hallazgo.