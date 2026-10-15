Preocupación

Un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica de Carmen de Patagones

El episodio ocurrió el miércoles en la Escuela Técnica N.º 1 de Carmen de Patagones. La Policía secuestró una pistola calibre 32 deteriorada, con un cargador sin municiones, y un proyectil de otro calibre. La Justicia investiga cómo llegó el arma a manos del adolescente.