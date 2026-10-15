Un perro descubrió lo que parecía ser una mano humana mientras escarbaba en un terreno de la zona oeste de San Luis, cerca de la Autopista Pescadores. El hallazgo ocurrió el martes y movilizó a la Policía, que encontró restos casi completamente cubiertos por tierra y maleza.
San Luis: un perro escarbó la tierra y encontró restos humanos en un terreno
Los vecinos aseguraron que hacía casi dos meses que no veían a una mujer que vivía en el lugar. Al preguntar por ella, su pareja les dijo que había viajado a Mendoza. La identidad de la persona hallada aún no fue confirmada.
La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes aseguraron que hacía entre un mes y medio y dos meses que no veían a una mujer que vivía en el lugar junto a su pareja. Cuando preguntaron por ella, el hombre les habría respondido que había viajado a Mendoza.
Por el momento, las autoridades no confirmaron que los restos pertenezcan a esa mujer ni establecieron una relación entre su ausencia y el hallazgo.
Cómo fue el hallazgo
La Policía llegó al terreno después de recibir un llamado al 911 y comenzó a trabajar en el sector pasadas las 15. Los restos estaban casi completamente cubiertos por vegetación y tierra.
Según el relato de uno de los vecinos, al principio pensaron que el perro estaba buscando un armadillo. Sin embargo, cuando el animal siguió escarbando, descubrieron lo que parecía ser una mano humana.
“Cuando el perro empezó a escarbar, encontró el lugar donde habían enterrado a la señora”, relató uno de los testigos.
El descubrimiento abrió interrogantes sobre la identidad de la persona encontrada y las circunstancias en las que murió.
Qué dijeron los vecinos sobre la pareja
Los habitantes de la zona contaron que hacía varias semanas que no veían a la mujer. Cuando consultaron a su pareja por su ausencia, él les habría dicho que se había ido a Mendoza en un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber.
Esa explicación no fue corroborada por los investigadores. Por ahora, tampoco hay información oficial que permita vincular al hombre con una posible muerte violenta.
Los vecinos también señalaron que la pareja solía acercarse a las viviendas cercanas para pedir agua o cargar sus teléfonos celulares. Además, aseguraron que las discusiones entre ambos eran frecuentes.
“Siempre escuchábamos peleas”, sostuvo uno de los testigos, quien agregó: “Nunca pensamos que iba a pasar esto”.
Investigan la identidad
La Policía confirmó el hallazgo durante la tarde del martes y, en una actualización difundida a las 19:25, informó que los trabajos en el terreno continuaban.
La investigación quedó a cargo de María Bringas, fiscal de Instrucción Penal de la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores 1 de la Primera Circunscripción Judicial.
Entre las principales tareas se encuentran identificar a la persona encontrada, establecer la causa de la muerte y determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado. También se deberá esclarecer si existe alguna conexión entre el hallazgo y la ausencia de la mujer mencionada por los vecinos.