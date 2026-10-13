En Corrientes

Robó $14 millones y dólares de la casa de su padre y confesó dónde estaba el dinero

El hecho ocurrió en una zona rural de Esquina. La investigación permitió identificar al joven de 18 años, quien confesó dónde estaba parte del dinero. Recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. Además, la Policía investiga si tuvo relación con otro robo ocurrido en la familia.