Condenaron a Daniel Lescano, alias "Mono", por el homicidio en ocasión de robo de Franco Demarchi, ocurrido el 21 de julio de 2023. El joven había viajado de Sancti Spiritu a la ciudad de Santa Fe creyendo que compraría una moto, y encontró la muerte cuando tres individuos lo emboscaron en barrio Roma.
Caso Demarchi: condenaron a uno de sus asesinos y el segundo acusado decidió ir a juicio
El descontento de la familia de Franco Demarchi, asesinado a sangre fría en julio de 2023, fue notorio este jueves cuando sólo uno de los imputados por el crimen reconoció su culpabilidad. El otro, que ya había firmado un juicio abreviado, cambió su decisión a último momento.
La causa se encaminaba hacia el juicio por jurados pero, durante la audiencia preliminar, las partes decidieron cerrar el proceso mediante la firma de juicios abreviados. Fue así que este jueves catorce miembros de la familia Demarchi viajaron hasta la capital provincial con la esperanza de ponerle fin al doloroso derrotero judicial que comenzó con el homicidio.
Tras leer una sentida carta, Juan Martín, hermano de Franco, reclamó justicia ante el tribunal conformado por los jueces Sergio Carraro -presidente-, Pablo Ruiz Staiger y Celeste Minniti.
La jornada dio un vuelco pasado los cincuenta minutos de iniciada la audiencia, cuando luego de escuchar al fiscal Estanislao Giavedoni dar lectura al acuerdo de juicio abreviado, que incluía un cambio en la calificación penal y una pena de 28 años de prisión, Walter Ariel Carmona (27) decidió dar marcha atrás en su decisión de aceptar la condena.
Por esto, la fiscalía solicitó que la Oficina de Gestión Judicial fije con celeridad la continuación de la audiencia preliminar, la cual dará paso al juicio. Cabe recordar que Carmona lleva más de 3 años preso, y debido a que se había vencido el plazo límite de encarcelamiento se realizó una prórroga extraordinaria de su prisión, la cual vence en noviembre. Este plazo podría volver a extenderse.
Luego se dio tratamiento al abreviado firmado por Lescano, que aceptó su responsabilidad en la muerte de Demarchi y en otros dos hechos más, y fue condenado por unanimidad a la pena de 29 años de prisión. Además, lo encararon reincidente.
Con prontuario
Para julio de 2023 tanto Lescano como Carmona contaban con antecedentes y debían estar presos. Según la acusación fiscal, Carmona coordinó la emboscada a Demarchi desde la celda de una comisaría, y Lescano estaba prófugo cuando comandó el asalto.
El "Mono" se había evadid|o en noviembre de 2022 de la Comisaría 2da, en la que cumplía prisión preventiva por un intento de homicidio. Antes de asesinar a Demarchi le disparó a un vecino y asaltó a dos personas que intentaron comprarle un teléfono.
La fiscalía descubrió que Carmona tenía un modus operandi bien establecido. Hacía publicaciones en las redes sociales ofreciendo objetos -como un celular o una moto- a la venta, y así hallaba a quienes se convertirían en sus víctimas.
La emboscada
Franco Demarchi quería comprarse una motocicleta, y al ver una Honda Tornado 250cc a la venta no dudó en contactar por redes sociales a quien la ofrecía. La conversación con Carmona siguió por Whatsapp, y coordinaron que la mañana del 21 de julio de 2023 concretarían la transacción.
El muchacho viajó desde Sancti Spíritu a la capital provincial a bordo de una camioneta, acompañado por un amigo. Estacionó en una esquina del barrio Roma, en Hipólito Irigoyen al 4200, tal cual lo había convenido con el supuesto vendedor. Avisó que ya había llegado y esperó allí con los $1.200.000 en efectivo.
En la causa consta que tras recibir el mensaje, Carmona contactó a sus secuaces, con quienes ya había organizado la emboscada. Lescano encabezó el ataque, acompañado por dos personas que aún no fueron identificadas. Todos iban armados.
Abordaron a las víctimas y les exigieron el dinero, apuntandoles. Ante semejante situación, en un intento por escapar, Demarchi aceleró. Los tres delincuentes comenzaron a disparar, y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del conductor, que falleció en el acto. El vehículo terminó impactando contra el frente de una casa.
Carmona fue imputado dos semanas después del hecho. Lescano fue detenido en noviembre de ese año. Desde entonces ambos permanecen privados de su libertad. A partir de este jueves, Lescano cumple condena mientras Carmona aguarda el juicio por jurados.