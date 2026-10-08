Homicidio en Santa Fe

Caso Demarchi: condenaron a uno de sus asesinos y el segundo acusado decidió ir a juicio

El descontento de la familia de Franco Demarchi, asesinado a sangre fría en julio de 2023, fue notorio este jueves cuando sólo uno de los imputados por el crimen reconoció su culpabilidad. El otro, que ya había firmado un juicio abreviado, cambió su decisión a último momento.