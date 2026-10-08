Inseguridad

Robaron medidores de gas en Barranquitas y varias familias quedaron sin servicio

El robo ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Bolivia al 3600. Los delincuentes se llevaron medidores, reguladores y piezas metálicas de las instalaciones domiciliarias. Vecinos aseguran que el episodio se suma a una seguidilla de robos y movimientos sospechosos registrados durante las últimas semanas.