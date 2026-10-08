Falso "ninja"

Lo vieron con un nunchaku en plena calle, se resistió a la policía y terminó detenido

El episodio ocurrió en San Martín e Irigoyen Freyre, en plena zona céntrica. Los agentes se acercaron al hombre para advertirle sobre la manipulación del elemento, pero, según el parte, comenzó a insultarlos y opuso resistencia activa. El nunchaku fue secuestrado.