Juicio abreviado en Rafaela

Gatillaron sus armas contra una mujer y ninguno de los disparos salió

Un hombre de 26 años fue condenado a tres años de prisión efectiva por el asalto cometido junto con un cómplice en una vivienda de la cabecera del departamento Castellanos. Ambos ingresaron con armas y rostros cubiertos. La víctima logró reconocer a uno de ellos y los persiguió cuando escapaban.