Un adolescente de 15 años fue imputado por un hecho de abuso sexual contra otros dos menores de edad ocurrido en Reconquista. Durante la audiencia realizada en los Tribunales de Reconquista se dispuso una medida cautelar por 90 días, que deberá cumplir en un instituto cerrado dependiente de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
Reconquista: imputaron a un menor por abuso sexual y permanecerá detenido durante 90 días
La investigación involucra a dos víctimas menores de edad. El adolescente será alojado en un instituto cerrado de la provincia, donde contará con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios.
La fiscal de menores, Mercedes del Sastre, explicó que en la audiencia se comunicó al adolescente el hecho atribuido -abuso sexual- y su calificación, se le hicieron conocer sus derechos y se procuró que comprendiera con claridad la imputación.
Participaron organismos de niñez y de justicia penal juvenil, las víctimas y los adultos responsables y referentes del imputado.
Según indicó la fiscal, la medida cautelar es revisable y puede ser evaluada nuevamente antes de que finalice el plazo dispuesto. Mientras tanto, la investigación continuará con la producción de pruebas y la recepción de testimonios.
Del Sastre señaló que el proceso penal juvenil tiene reglas especiales, aunque también contempla audiencias en las que se escucha al imputado, a las víctimas y a las demás partes intervinientes.
Consultada sobre la recepción de los testimonios de las víctimas, explicó que se recurrirá a la Cámara Gesell para resguardar sus relatos y garantizar el control de la defensa.
Respecto del alojamiento del adolescente, precisó que contará con un abordaje específico para su edad, a cargo de equipos interdisciplinarios. La medida dispuesta es cautelar, mientras continúa la investigación del hecho.