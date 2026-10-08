Más de 45 kilómetros de líneas

Invertirán más de $1.035 millones para mejorar la infraestructura eléctrica rural de San Justo

La obra tiene un presupuesto oficial de $1.035.419.815 y alcanzará los sectores de Estancia Pichuco, San Justo Sur y Rincón Soñado. El proyecto contempla la remodelación de líneas de media tensión y la reposición de más de 23 kilómetros de neutro. Las ofertas se abrirán el 29 de octubre.