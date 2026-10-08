El Gobierno de Santa Fe licitará una obra de infraestructura eléctrica por un presupuesto oficial de $1.035.419.815, destinada a mejorar el servicio en distintos sectores rurales del distrito San Justo, en el departamento La Capital.
Invertirán más de $1.035 millones para mejorar la infraestructura eléctrica rural de San Justo
La obra tiene un presupuesto oficial de $1.035.419.815 y alcanzará los sectores de Estancia Pichuco, San Justo Sur y Rincón Soñado. El proyecto contempla la remodelación de líneas de media tensión y la reposición de más de 23 kilómetros de neutro. Las ofertas se abrirán el 29 de octubre.
El llamado corresponde a la Licitación Pública N.º 7060002904 de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y contempla intervenciones en tres sectores: la línea correspondiente a Estancia Pichuco y sus clientes, la línea aérea San Justo Sur y la línea aérea Rincón Soñado.
La apertura de los sobres con las ofertas está prevista para el 29 de octubre a las 10, en las instalaciones de la EPE ubicadas en el Puerto de Santa Fe.
La información fue confirmada por el senador provincial Rodrigo Borla, quien señaló que el proceso licitatorio ya fue publicado y que las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas para ejecutar los trabajos.
Más de 45 kilómetros de líneas a intervenir
El proyecto contempla una intervención de aproximadamente 15 kilómetros de líneas aéreas de media tensión (LAMT) de 13,2 kV y otros 6,7 kilómetros de LAMT de 7,62 kV.
Los trabajos se ejecutarán con tipos constructivos adaptados a las condiciones rurales y contemplan la utilización de conductor reforzado con alma de acero de 35/6 mm² de aluminio-acero (Al.Ac.).
A esto se suma la reposición de aproximadamente 23,3 kilómetros de neutro, que se realizará mediante conductor desnudo de 25 mm² de aluminio (Al.Al.).
Una obra destinada al servicio eléctrico rural
La intervención busca renovar y mejorar distintos componentes de la infraestructura eléctrica que abastece a establecimientos y usuarios ubicados en el área rural de San Justo.
La obra alcanzará tres corredores de distribución y permitirá intervenir tanto las líneas de media tensión como sectores vinculados al sistema de neutro, con una extensión total de trabajos que supera los 45 kilómetros.
El proyecto forma parte de las obras de infraestructura eléctrica previstas por la EPE para atender las necesidades de distintos sectores del territorio provincial y mejorar las condiciones de prestación del servicio en áreas rurales.