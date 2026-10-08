En el sur provincial

Villa Gobernador Gálvez reúne música, arte y deportes urbanos en una jornada para jóvenes

La propuesta se realizará este sábado 10 de octubre, de 17 a 22, en la plaza del Ferroviario. Habrá música en vivo, hip hop, rock, cumbia cruzada, Street Basket, BMX, graffiti, una expo de autos y una feria de artesanos y emprendedores.