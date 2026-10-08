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Villa Gobernador Gálvez reúne música, arte y deportes urbanos en una jornada para jóvenes

La propuesta se realizará este sábado 10 de octubre, de 17 a 22, en la plaza del Ferroviario. Habrá música en vivo, hip hop, rock, cumbia cruzada, Street Basket, BMX, graffiti, una expo de autos y una feria de artesanos y emprendedores.

Este sábado habrá actividades para jóvenes en la plaza del FerroviarioEste sábado habrá actividades para jóvenes en la plaza del Ferroviario
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La plaza del Ferroviario será escenario este sábado 10 de octubre de una jornada destinada a las juventudes de Villa Gobernador Gálvez. La propuesta, denominada “Código Joven”, se desarrollará de 17 a 22 y reunirá música, deportes urbanos, expresiones artísticas, emprendimientos y actividades recreativas, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es organizada en conjunto por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para jóvenes en el espacio público.

VGGLa actividad se desarrolla en el marco de la agenda de “Septiembre Joven” y busca ofrecer un espacio de participación y encuentro para las juventudes de la ciudad.

La actividad tendrá lugar en la plaza ubicada en avenida Juan D. Perón y Edison y contará con una programación que combinará distintas disciplinas y expresiones culturales.

Música, arte y cultura urbana

Entre las propuestas previstas habrá artistas en vivo, presentaciones de hip hop y rock, cumbia cruzada y un taller de rap. También se realizarán actividades vinculadas con el graffiti y la danza terapia.

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La jornada apunta a reunir diferentes expresiones vinculadas con las culturas juveniles, con propuestas pensadas para la participación y el encuentro durante la tarde y la noche.

Deportes y actividades al aire libre

El deporte urbano tendrá también un lugar destacado en “Código Joven”. La programación incluirá Street Basket y demostraciones de BMX, dos disciplinas vinculadas con el uso recreativo del espacio público.

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A esto se sumará una expo de autos, que formará parte de las actividades previstas para la jornada en la plaza del Ferroviario.

Feria de artesanos y emprendedores

El encuentro se completará con una feria de artesanías y emprendimientos, que permitirá sumar una propuesta comercial y productiva a las actividades culturales y deportivas.

Desde la organización señalaron que todas las propuestas serán de acceso gratuito. La actividad se desarrolla en el marco de la agenda de “Septiembre Joven” y busca ofrecer un espacio de participación y encuentro para las juventudes de la ciudad.

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