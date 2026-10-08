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Dejó árboles y ramas caídas

Rafaela: continúa el operativo de limpieza tras la fuerte tormenta

La fuerte tormenta que afectó a la ciudad durante la jornada del miércoles provocó la caída de alrededor de diez árboles y numerosas ramas en distintos sectores. Seis agentes municipales trabajaron durante la noche para despejar calles y espacios públicos, mientras que las tareas de limpieza continuarán durante los próximos días.

Durante las próximas jornadas, los equipos seguirán trabajando para completar el retiro de los restos y la limpieza de los sectores donde todavía permanecen materiales acumulados.Durante las próximas jornadas, los equipos seguirán trabajando para completar el retiro de los restos y la limpieza de los sectores donde todavía permanecen materiales acumulados.
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La tormenta que afectó a Rafaela durante la jornada del miércoles dejó como consecuencia la caída de alrededor de diez árboles y numerosas ramas en distintos sectores de la ciudad. Ante esta situación, personal municipal inició durante la noche un operativo para despejar los espacios afectados y recuperar las condiciones de circulación.

Seis agentes municipales trabajaron en las primeras horas posteriores al temporal en el retiro de árboles y ramas que habían quedado sobre calles y otros espacios públicos. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, las tareas continuarán durante las próximas jornadas, con el objetivo de completar el retiro de los restos vegetales y la limpieza de aquellos sectores donde todavía permanecen materiales acumulados como consecuencia del temporal.

Precauciones para circular

Mientras continúan los trabajos, desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución por las zonas donde se desarrollan las intervenciones y respetar los sectores delimitados para facilitar las tareas de limpieza.

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También recomendaron evitar acercarse a árboles o ramas que puedan presentar riesgo de caída y no manipular cables que eventualmente hayan quedado sobre la vía pública.

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El operativo busca normalizar progresivamente los espacios afectados por la tormenta y restablecer las condiciones de seguridad para la circulación y el uso de los distintos sectores de la ciudad.

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