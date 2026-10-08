La tormenta que afectó a Rafaela durante la jornada del miércoles dejó como consecuencia la caída de alrededor de diez árboles y numerosas ramas en distintos sectores de la ciudad. Ante esta situación, personal municipal inició durante la noche un operativo para despejar los espacios afectados y recuperar las condiciones de circulación.
Rafaela: continúa el operativo de limpieza tras la fuerte tormenta
La fuerte tormenta que afectó a la ciudad durante la jornada del miércoles provocó la caída de alrededor de diez árboles y numerosas ramas en distintos sectores. Seis agentes municipales trabajaron durante la noche para despejar calles y espacios públicos, mientras que las tareas de limpieza continuarán durante los próximos días.
Seis agentes municipales trabajaron en las primeras horas posteriores al temporal en el retiro de árboles y ramas que habían quedado sobre calles y otros espacios públicos. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente.
De acuerdo con la información difundida por el municipio, las tareas continuarán durante las próximas jornadas, con el objetivo de completar el retiro de los restos vegetales y la limpieza de aquellos sectores donde todavía permanecen materiales acumulados como consecuencia del temporal.
Precauciones para circular
Mientras continúan los trabajos, desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución por las zonas donde se desarrollan las intervenciones y respetar los sectores delimitados para facilitar las tareas de limpieza.
También recomendaron evitar acercarse a árboles o ramas que puedan presentar riesgo de caída y no manipular cables que eventualmente hayan quedado sobre la vía pública.
El operativo busca normalizar progresivamente los espacios afectados por la tormenta y restablecer las condiciones de seguridad para la circulación y el uso de los distintos sectores de la ciudad.