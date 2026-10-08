Dejó árboles y ramas caídas

Rafaela: continúa el operativo de limpieza tras la fuerte tormenta

La fuerte tormenta que afectó a la ciudad durante la jornada del miércoles provocó la caída de alrededor de diez árboles y numerosas ramas en distintos sectores. Seis agentes municipales trabajaron durante la noche para despejar calles y espacios públicos, mientras que las tareas de limpieza continuarán durante los próximos días.