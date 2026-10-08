A un mes de la visita

Visita de León XIV a Argentina: quién es la artista que le regalará una obra de la Basílica de Luján

El próximo 8 de noviembre el Sumo Pontífice arribará al país. Una pieza del talento nacional fue elegida para integrar la mesa de obsequios oficiales. Mariana Fadón, artista visual, trazó punto por punto un dibujo que busca inmortalizar la memoria de su comunidad y que tendrá como destino final los muros del Vaticano.