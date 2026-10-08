A un mes de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el próximo 8 de noviembre, los preparativos en Buenos Aires y Córdoba ya están en marcha. En el marco de esta llegada que moviliza a la comunidad católica del país, una pieza de talento nacional fue elegida para integrar la estricta mesa de obsequios oficiales que recibirá el Sumo Pontífice.
Visita de León XIV a Argentina: quién es la artista que le regalará una obra de la Basílica de Luján
El próximo 8 de noviembre el Sumo Pontífice arribará al país. Una pieza del talento nacional fue elegida para integrar la mesa de obsequios oficiales. Mariana Fadón, artista visual, trazó punto por punto un dibujo que busca inmortalizar la memoria de su comunidad y que tendrá como destino final los muros del Vaticano.
Se trata de una creación de Mariana Fadón, una artista visual local que trazó, punto por punto, un dibujo destinado a inmortalizar la fe de su comunidad y que emprenderá un viaje sin retorno hacia los muros del Vaticano.
El nacimiento de “La Llegada” y su selección oficial
Mariana Fadón vive en Luján, y buena parte de su trayectoria artística está profundamente entrelazada con el paisaje y la energía de este lugar. Diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), continuó su formación en diversos talleres y clínicas de arte, y hoy integra la galería ARTE[FACTO]. Su lenguaje visual se basa en el dibujo, la trama, la repetición y el punto; construye sus imágenes una a una, como si se tratara de un tejido minucioso.
En los últimos años, esa búsqueda se acercó especialmente a imágenes vinculadas con lo sagrado. La Virgen de Luján, la Basílica y la Virgen de Guadalupe forman parte de un universo visual que encontró en "La Llegada" una nueva forma de expresión.
Una obra nacida de un momento particular
La visita de León XIV a Luján fue el punto de partida para una obra que Fadon quiso realizar antes de saber cuál sería su destino. La intención inicial era sencilla: registrar desde su propia mirada un momento que consideraba significativo.
—¿Cómo nació “La Llegada” y cómo terminó siendo seleccionada como uno de los regalos oficiales que recibirá el Papa?
“La Llegada” nació a partir de la visita del Santo Padre a Luján. Cuando supe que iba a venir, sentí que quería registrar ese instante desde mi propia mirada y guardar en una imagen algo de ese momento. Para poder hacer la entrega me comuniqué con monseñor Jorge Scheinig, quien autorizó que la obra pudiera ser presentada para la mesa de regalos oficiales destinada al Santo Padre. Finalmente, fue recibida por el padre Lucas García, rector de la Basílica de Luján, para hacerla llegar al Papa.
—¿Qué sentiste cuando supiste que la obra iba a llegar a él?
Cuando supe que la obra iba a llegar a él, sentí una enorme emoción. Sobre todo porque había nacido de una necesidad muy personal de registrar un momento y, de repente, comenzaba un recorrido que iba mucho más allá de lo que yo había imaginado.
La mirada de una artista que vive en Luján
Aunque "La Llegada" surgió específicamente por la visita del Papa, no es una obra aislada. La Basílica ya estaba presente en el trabajo de Fadon (que lo comparte diariamente en sus redes sociales) y forma parte de un vínculo más amplio con las imágenes de lo sagrado.
—¿La obra fue creada pensando en la visita del Papa o forma parte de tu trabajo previo sobre la Basílica de Luján y su entorno?
—Fue creada específicamente a partir de la visita, pero se inscribe naturalmente dentro de un trabajo que ya venía desarrollando. Hace tiempo vengo trabajando sobre imágenes vinculadas a lo sagrado y, particularmente, sobre Luján. La Virgen, la Basílica, su arquitectura y todo lo que ese lugar representa ya formaban parte de mi universo visual.
Entonces, cuando apareció la posibilidad de la visita del Papa, sentí que había algo que podía registrar desde ese lenguaje que ya venía construyendo. Tenía el deseo de convertir un instante en memoria. De alguna manera, ese es el origen de esta obra.
—¿Qué tiene la Basílica de Luján que te lleva a observarla y representarla de manera recurrente en tu obra?
—Creo que hay algo muy difícil de explicar solamente desde lo visual. La Basílica forma parte de mi paisaje cotidiano, pero también tiene una enorme carga simbólica. Es un lugar que concentra historia, memoria, fe y también muchas historias personales.
A mí me interesa justamente esa convivencia entre lo que vemos y todo lo que ese lugar contiene. Y hay algo más íntimo: vivo en Luján. No estoy observando un lugar lejano; es un espacio que forma parte de mi vida y de mi experiencia cotidiana. Creo que, inevitablemente, eso también aparece en mi manera de mirarlo.
Una imagen construida punto a punto
En el trabajo de Fadon, mirar no es solamente reconocer una imagen. También implica acercarse a su construcción. La artista trabaja a partir de puntos, tramas y repeticiones que hacen que una escena pueda ser observada primero como un todo y luego desde sus pequeños componentes. En "La Llegada", esa forma de trabajar adquiere otro sentido: registrar un acontecimiento que, por su propia naturaleza, concentra muchas miradas, pero hacerlo desde una observación pausada y minuciosa.
—En tu trabajo hay una búsqueda por detenerte en detalles que muchas veces pasan inadvertidos. ¿Qué quisiste mostrar o conservar de la Basílica en “La Llegada”?
—En “La Llegada” me interesaba conservar una escena, pero también todo lo que esa escena contiene. La llegada del Papa es el acontecimiento visible, pero detrás están la Basílica, Luján, su historia, la dimensión espiritual del lugar y la expectativa de una comunidad.
Mi forma de trabajar, además, me lleva naturalmente a detenerme en los detalles. Construyo la imagen a partir de la repetición del punto y de la trama, y ese proceso hace que una mirada que podría ser rápida se vuelva necesariamente más lenta. Creo que eso es parte de lo que me interesa: detener el tiempo de alguna manera y mirar algo que conocemos desde otro lugar.
De Luján al Vaticano
El recorrido de La Llegada tiene ahora una dimensión que excede el momento que la originó. Una obra realizada en Luján, sobre un acontecimiento ocurrido en Luján y desde la mirada de una artista que vive allí, tendrá como destino el Vaticano. Para Fadon, ese traslado tiene un valor especial precisamente por su origen.
—¿Qué significa para vos que una obra nacida en Luján vaya a viajar al Vaticano y quede vinculada a la visita de León XIV?
—Nació acá, desde mi mirada y desde mi vínculo con este lugar, y ahora el dibujo emprende su camino hacia el Vaticano. Para mí es muy significativo que una obra nacida en Luján pueda llevar consigo algo de este lugar, de su historia y de su dimensión espiritual.
Hay una imagen muy simple que resume lo que esto significa para mí. Hace poco, mi hija me vio dibujando y me dijo: “Mamá, mirá dónde llegaste haciendo rayitas. Llegaste al Vaticano haciendo rayitas”. Me conmovió mucho porque, de alguna manera, eso es exactamente lo que siento. Empecé haciendo pequeñas marcas, una al lado de la otra, construyendo una imagen desde algo muy pequeño y muy íntimo, y esas mismas marcas terminaron llevando mi obra desde Luján hasta el Vaticano.
Qué espera que vea quien mire la obra
El destino de La Llegada puede ser excepcional, pero Fadon no espera que quien la observe se quede únicamente con el acontecimiento representado. Para ella, detrás de la escena hay otra historia: la del tiempo, la técnica y la mirada que hicieron posible construirla.
—¿Qué detalle de “La Llegada” te gustaría que quien la vea, incluso el propio Papa, descubra o mire de una manera diferente?
—Me gustaría que no se quedara solamente con la escena de la llegada, sino que pudiera detenerse en cómo está construida la imagen. Hay algo muy importante para mí en ese punto a punto, en la repetición de la trama, en la materia. La imagen se construye desde algo muy pequeño y repetido, y recién cuando uno se aleja aparece la totalidad.
Quizás me gustaría que quien la mire pudiera descubrir justamente eso: que detrás de una escena aparentemente simple hay muchas horas de trabajo, una búsqueda y una manera particular de mirar. Y también que pudiera percibir que no estoy solamente representando un lugar. Estoy tratando de guardar algo de lo que ese lugar significa.
La entrega de la obra a León XIV
Respecto al momento exacto en que León XIV recibirá el cuadro en sus manos, Fadón prefiere ser cautelosa y atenerse a los tiempos de la comitiva. "No tengo idea el día que se lo van a entregar. Hay una mesa de regalos oficiales y estimo que será uno de esos días que está acá. No sé si el mismo 11 o el día anterior", admitió la artista con total sinceridad.
Las estrictas medidas de seguridad que rodean a la máxima autoridad de la Iglesia Católica hacen poco probable un encuentro cara a cara para la entrega. "Dudo mucho que me permitan estar con él. Tengo entendido que en la Basílica solamente van a estar el arzobispo y el padre Lucas", explicó Fadón, asumiendo que el riguroso protocolo impedirá que ella misma se acerque a darle la obra.
Sin embargo, la artista guarda una esperanza muy especial. Junto con el meticuloso dibujo, Fadón envió un mensaje escrito de puño y letra. "Le entregué una carta y el padre Lucas me dijo que le ponga el mail y el teléfono, porque el Papa suele responder con un agradecimiento. Siempre suele hacer eso", reveló. "Así que ya con eso para mí sería un montón", concluye con genuina emoción, cerrando el círculo de un sueño que empezó trazando pequeñas marcas en Luján y terminará dialogando, a través del arte y la fe, con el corazón del Vaticano.