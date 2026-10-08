En Barrio La Orilla

Esperanza: licitaron obras para sumar nuevas aulas al Jardín "Paso Vinal" y a la EESO N° 715

La Municipalidad abrió los sobres con las ofertas para la primera etapa de ampliación del Jardín de Infantes N.º 291 “Paso Vinal” y la E.E.S.O. N.º 715 “Gastón Gori”. Las obras se ejecutarán mediante el programa provincial “Mil Aulas” y contemplan trabajos de demolición, mampostería y retechado.