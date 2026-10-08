La Municipalidad de Esperanza abrió los sobres con las ofertas para construir dos nuevas aulas en el Jardín de Infantes N.º 291 “Paso Vinal” y en la E.E.S.O. N.º 715 “Gastón Gori”, ambos ubicados en barrio La Orilla. Las obras forman parte del programa provincial “Mil Aulas”, que financia el Gobierno de Santa Fe y ejecuta el municipio.
Esperanza: licitaron obras para sumar nuevas aulas al Jardín "Paso Vinal" y a la EESO N° 715
La Municipalidad abrió los sobres con las ofertas para la primera etapa de ampliación del Jardín de Infantes N.º 291 “Paso Vinal” y la E.E.S.O. N.º 715 “Gastón Gori”. Las obras se ejecutarán mediante el programa provincial “Mil Aulas” y contemplan trabajos de demolición, mampostería y retechado.
Las aulas, identificadas como las N.º 12 y 13 dentro de los convenios suscriptos entre la ciudad y el Ministerio de Educación provincial, permitirán ampliar la capacidad edilicia de ambas instituciones educativas.
El acto de apertura de ofertas fue encabezado por el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, junto a las secretarias de Hacienda y Finanzas, Mara Rivolta, y de Planeamiento y Proyectos, Evangelina Pirola.
Tres ofertas para cada obra
Para la primera etapa de ampliación del Jardín de Infantes N.º 291 “Paso Vinal” se presentaron tres propuestas. Baita S.R.L. cotizó $46.221.977,58; la Cooperativa de Trabajo Cambiar por la Gente Limitada presentó una oferta de $38.962.513; y Juan Pablo Ojeda cotizó $42.683.768,89.
En el caso de la E.E.S.O. N.º 715 “Gastón Gori”, Baita S.R.L. ofertó $40.862.100,36; la Cooperativa de Trabajo Cambiar por la Gente Limitada, $37.645.690; y Juan Pablo Ojeda, $38.229.735.
Las propuestas deberán ahora ser analizadas en el marco del proceso administrativo correspondiente antes de definir las adjudicaciones.
Qué contempla la primera etapa
Según explicó la Secretaría de Planeamiento y Proyectos, esta primera etapa comprende los trabajos de demolición, mampostería y retechado necesarios para avanzar con la ampliación de los dos establecimientos.
Las obras se ejecutarán bajo el esquema del programa provincial “Mil Aulas”, mediante el cual el Ministerio de Educación de Santa Fe aporta los fondos, mientras que la Municipalidad de Esperanza tiene a su cargo la ejecución de los trabajos.
El programa busca atender necesidades de infraestructura de establecimientos educativos de la provincia, en este caso a partir de las demandas relevadas en dos instituciones de barrio La Orilla.
Un plan de ampliación de infraestructura escolar
Con estas dos nuevas aulas, Esperanza llegará a 13 espacios áulicos incluidos en los convenios celebrados con el Ministerio de Educación en el marco del programa.
Desde el municipio señalaron que la definición de las prioridades de inversión se realiza a partir de relevamientos de infraestructura escolar y del análisis de datos vinculados con la matrícula y las necesidades edilicias de cada establecimiento.
Además del impacto en la infraestructura educativa, las autoridades locales destacaron que la ejecución de los trabajos contempla la participación de empresas y trabajadores de la ciudad. En esta licitación, las tres ofertas presentadas para ambas obras corresponden a oferentes locales.