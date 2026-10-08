Un hombre de 33 años cuyas iniciales son CDC fue condenado a 13 años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en Tostado (departamento Nueve de Julio).
Tostado: condenaron a 13 años y seis meses de prisión a un hombre por abusar de la hija de su pareja
La víctima es hija de una mujer que era la pareja de él al momento de los ilícitos. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales tostadenses. La fiscal Fabiana Bertero representó al MPA en el debate.
La sentencia fue dispuesta por los jueces Javier Bottero, José Boaglio y Cecilia Álamo, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales tostadenses.
La fiscal Fabiana Bertero, quien representó al MPA en el debate, valoró “la sentencia condenatoria impuesta por unanimidad por los magistrados”.
Los hechos
Bertero indicó que “entre 2015 y 2021, en la época en la que la víctima transitaba su escolaridad primaria, el condenado la agredió sexualmente de manera reiterada en el marco de la convivencia que mantuvieron en distintas viviendas”.
Al respecto, precisó que “el hombre de iniciales CDC se aprovechó de que vivía en el mismo lugar que la niña y abusaba de ella en momentos en los que se quedaba a cargo de cuidarla”.
“El accionar del condenado tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”, argumentó la fiscal.
Calificaciones penales
Al condenado se le impuso la pena como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores, todos los delitos agravados (por la guarda).
Por otro lado, el hombre de 33 años fue absuelto por un hecho de abuso sexual simple agravado (por el vínculo) que se le había atribuido.
Identidad
El nombre y apellido del condenado no se brindan para evitar la revictimización de la víctima.