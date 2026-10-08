Departamento 9 de Julio

Tostado: condenaron a 13 años y seis meses de prisión a un hombre por abusar de la hija de su pareja

La víctima es hija de una mujer que era la pareja de él al momento de los ilícitos. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales tostadenses. La fiscal Fabiana Bertero representó al MPA en el debate.