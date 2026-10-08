Cultura

San Lorenzo homenajeó a Fernando "Nano" Drovetta, referente de la producción musical

El municipio declaró de Interés Cultural el homenaje póstumo realizado por León Gieco en memoria del productor artístico Fernando “Nano” Drovetta. La distinción reconoce una trayectoria de casi cuatro décadas vinculada con la música popular y con el desarrollo de la actividad cultural de la región.