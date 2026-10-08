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San Lorenzo homenajeó a Fernando "Nano" Drovetta, referente de la producción musical

El municipio declaró de Interés Cultural el homenaje póstumo realizado por León Gieco en memoria del productor artístico Fernando “Nano” Drovetta. La distinción reconoce una trayectoria de casi cuatro décadas vinculada con la música popular y con el desarrollo de la actividad cultural de la región.

San Lorenzo reconoció la trayectoria y el legado de Fernando “Nano” DrovettaSan Lorenzo reconoció la trayectoria y el legado de Fernando “Nano” Drovetta
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La Municipalidad de San Lorenzo declaró de Interés Cultural el homenaje póstumo que León Gieco realizó en memoria de Fernando “Nano” Drovetta, productor artístico y referente de la actividad musical de la ciudad y la región, fallecido recientemente.

La distinción fue establecida mediante el decreto N.º 297, firmado por el intendente Leonardo Raimundo, y contempla la entrega de una copia del documento a los familiares de Drovetta. El reconocimiento fue entregado por el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, como expresión del homenaje de la comunidad sanlorencina a su trayectoria.

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La figura de Drovetta estuvo vinculada durante décadas con la música popular argentina. Su recorrido profesional tuvo un capítulo especialmente significativo junto a León Gieco, con quien construyó una relación que combinó trabajo, escenarios y una estrecha amistad.

Casi cuatro décadas junto a León Gieco

La relación entre Drovetta y Gieco comenzó cuando “Nano” acompañaba al músico como seguidor y colaborador durante sus presentaciones y recorridas por distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

Con el paso de los años, ese vínculo se transformó en una relación profesional que se extendió a otras provincias y a distintos ámbitos de la actividad musical. Durante casi 40 años, ambos compartieron proyectos, recorridas y experiencias vinculadas con la producción artística.

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El vínculo trascendió el ámbito laboral y se convirtió también en una amistad que se mantuvo hasta los últimos años de vida de Drovetta.

Una trayectoria detrás de escena

Más allá de su relación con Gieco, Drovetta desarrolló una extensa actividad como productor y estuvo vinculado con distintos referentes de la escena musical nacional. Su trabajo se desarrolló principalmente detrás de los escenarios, en una tarea que resultó clave para la organización, producción y difusión de espectáculos.

San Lorenzo reconoció la trayectoria y el legado de Fernando “Nano” DrovettaSan Lorenzo reconoció la trayectoria y el legado de Fernando “Nano” Drovetta

Ese recorrido lo convirtió en una figura reconocida dentro del ambiente artístico de la región, donde mantuvo durante décadas vínculos con músicos, productores y trabajadores de la cultura.

Su aporte también quedó ligado a San Lorenzo, ciudad donde residió y donde su familia continúa vinculada a la actividad cultural.

El legado continúa en San Lorenzo

La trayectoria de “Nano” Drovetta tiene continuidad a través de su familia y de MUSIFE, proyecto relacionado con la actividad que desarrolló durante buena parte de su vida.

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El homenaje encabezado por Gieco y la declaración de Interés Cultural del municipio recuperaron así una trayectoria construida durante décadas, marcada por el trabajo en la producción musical y por sus vínculos con referentes de la cultura popular argentina.

Para San Lorenzo, la distinción representa además el reconocimiento a una figura que contribuyó desde la producción y la organización al desarrollo de la actividad artística regional, dejando una huella que permanece en la comunidad y en el ambiente musical.

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