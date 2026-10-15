Una joven murió y varias personas resultaron heridas durante un enfrentamiento armado entre dos familias ocurrido en la madrugada del miércoles en el barrio Villa Monte Matadero, en Quilmes. Entre los heridos hay dos policías y una mujer de 67 años.
Tiroteo entre familias terminó con una joven muerta y un patrullero incendiado en Quilmes
Una joven de 27 años murió y otras tres personas resultaron heridas durante el episodio. Por el hecho, fueron detenidos una mujer policía bonaerense, una integrante de la Policía de la Ciudad y un hombre.
El episodio se registró en la zona de Suipacha y Mozart y, según las primeras versiones, habría comenzado por una disputa entre vecinos. Tras el tiroteo, la violencia continuó con el incendio de un patrullero y nuevos incidentes dentro del asentamiento.
Cómo comenzó el enfrentamiento
De acuerdo con las primeras informaciones, el conflicto se habría originado en una discusión previa entre dos grupos del barrio. La disputa escaló hasta convertirse en un tiroteo en plena vía pública.
En medio de los disparos, una joven de 27 años recibió un impacto de bala en el rostro y murió en el lugar. Otra de las víctimas, una mujer de 67 años, fue alcanzada por un proyectil en una pierna y recibió asistencia médica. Según la información difundida hasta el momento, se encuentra fuera de peligro.
Durante los disturbios también se registraron escenas de violencia contra automovilistas. Algunos de los involucrados se subieron al techo de un vehículo y golpearon con palos a sus conductores.
Incendiaron un patrullero
Después del enfrentamiento, un grupo de personas prendió fuego un móvil policial. Los propios habitantes del asentamiento apagaron las llamas y no permitieron el ingreso de los Bomberos Voluntarios.
En medio de los incidentes, uno de los efectivos tuvo que ser asistido por inhalación de humo. Otro policía sufrió un traumatismo en una pierna tras recibir un golpe con una piedra.
La intervención policial y los disturbios posteriores forman parte de la investigación, que busca reconstruir cómo se desarrollaron los hechos e identificar a todos los participantes.
Quiénes son los detenidos
Entre los detenidos hay una mujer integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otra perteneciente a la Policía de la Ciudad y un hombre.
Los investigadores intentan establecer qué participación tuvo cada uno en el enfrentamiento y determinar quiénes efectuaron los disparos que provocaron las heridas y la muerte de la joven.
La fiscalía a cargo de la causa deberá esclarecer cómo se inició la disputa, en qué circunstancias se produjeron los disparos y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los detenidos.
Por el momento, la investigación continúa para reconstruir la secuencia del enfrentamiento y determinar las circunstancias en las que murió la joven de 27 años.