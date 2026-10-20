Crecida histórica

Inundación en Itatí: el Paraná superó los 8,24 metros y hay cerca de 300 evacuados

La localidad correntina atraviesa una de sus mayores crecidas recientes, con calles anegadas, viviendas afectadas y vecinos que utilizan botes y lanchas para trasladarse y llevar alimentos. El nivel del río superó la marca registrada en 2023 y crece la incertidumbre sobre la evolución del fenómeno.