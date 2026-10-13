La crecida del río Paraná y el pronóstico de nuevas precipitaciones llevaron a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a suspender las visitas turísticas y técnicas a la central hidroeléctrica que comparten Argentina y Paraguay.
Suspenden las visitas a la represa de Yacyretá por las lluvias y el aumento del caudal del Paraná
La Entidad Binacional Yacyretá interrumpió las recorridas turísticas y técnicas hasta el sábado 17 de octubre por razones de seguridad. También cerró temporalmente el paso fronterizo entre Ituzaingó, Corrientes, y Ayolas, Paraguay.
La medida comenzó este martes 13 de octubre y, en principio, se extenderá hasta el sábado 17, aunque su continuidad dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y de seguridad.
La decisión también alcanza al cruce fronterizo que conecta la ciudad correntina de Ituzaingó con Ayolas, en Paraguay, que permanecerá cerrado durante el mismo período.
La restricción busca reducir los riesgos asociados al escenario hidrológico que atraviesa la región, marcado por lluvias intensas y un incremento del caudal del Paraná.
En paralelo, la central informó la apertura de las compuertas principales del embalse ante el aumento del ingreso de agua.
Según el último alerta hidrológico difundido por la entidad, los caudales afluentes se encuentran un 40% por encima de los valores medios registrados para esta época del año.
Por qué suspendieron las visitas a Yacyretá y cerraron el paso fronterizo
La suspensión fue comunicada por la EBY debido a las condiciones climáticas y a la necesidad de preservar la seguridad de quienes recorren las instalaciones.
El organismo precisó que la medida comprende tanto las visitas turísticas como las técnicas, destinadas a grupos interesados en conocer el funcionamiento de la central.
La restricción tiene carácter temporal y está sujeta a una nueva evaluación. Por ese motivo, quienes tenían previsto realizar una recorrida entre el martes 13 y el sábado 17 deberán consultar los canales oficiales de Yacyretá antes de reorganizar sus actividades.
El cierre del paso entre Ituzaingó y Ayolas se dispuso dentro del mismo esquema preventivo. La conexión es utilizada para el tránsito entre ambas localidades, ubicadas a uno y otro lado de la frontera argentino-paraguaya.
Mientras permanezca interrumpida, quienes necesiten trasladarse entre los dos países deberán verificar las alternativas habilitadas y las condiciones vigentes para circular.
La central hidroeléctrica está emplazada sobre el río Paraná y produce energía para Argentina y Paraguay desde 1994. Su operación se desarrolla en una cuenca cuyo comportamiento depende, entre otros factores, de las precipitaciones que se registran en distintos puntos de la región.
En este contexto, la EBY mantiene el seguimiento de la evolución de los niveles del río y de los caudales que ingresan al embalse. La reapertura de las visitas y del paso fronterizo dependerá de las evaluaciones que realice el organismo sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas.
Qué se sabe sobre la crecida del Paraná y los niveles previstos
El alerta hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá advirtió que los caudales afluentes a la central se ubican un 40% por encima del promedio correspondiente a esta etapa del año.
El informe también señaló que se esperaban precipitaciones de distinta intensidad hasta el miércoles y anticipó posibles aumentos en los niveles del Paraná aguas abajo de la represa.
Entre las localidades mencionadas en el reporte figuran Puerto Ituzaingó, en Corrientes, y Puerto de Ayolas, en Paraguay.
Para la primera, las estimaciones indicaban que el río podía pasar de una altura de 3,6 metros a 4,2 metros. En la localidad paraguaya, en tanto, los niveles, que se encontraban entre 4,6 y 5,1 metros, podían alcanzar los 5,6 metros.
Se trata de valores previstos en el marco del alerta, por lo que su evolución debe seguirse a través de las actualizaciones oficiales. Las alturas del río pueden variar según las precipitaciones y el comportamiento de los caudales que llegan desde otros sectores de la cuenca.
El escenario se vincula con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que favorece un aumento de las precipitaciones en distintas áreas de Sudamérica.
La EBY había advertido sobre la posibilidad de eventos hidrológicos con niveles elevados durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2026.
Los efectos de la crecida también se hicieron sentir en Paraguay. Según información difundida por las autoridades de ese país, las inundaciones afectaron barrios de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, y más de un centenar de familias debieron ser evacuadas.
Por el momento, la suspensión de las actividades en Yacyretá y el cierre del cruce entre Ituzaingó y Ayolas se mantienen como medidas preventivas.
La fecha prevista para su finalización es el sábado 17 de octubre, pero cualquier modificación dependerá de la evolución del río y de las evaluaciones de seguridad que realice la entidad.