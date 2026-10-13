Crecida del río

Suspenden las visitas a la represa de Yacyretá por las lluvias y el aumento del caudal del Paraná

La Entidad Binacional Yacyretá interrumpió las recorridas turísticas y técnicas hasta el sábado 17 de octubre por razones de seguridad. También cerró temporalmente el paso fronterizo entre Ituzaingó, Corrientes, y Ayolas, Paraguay.