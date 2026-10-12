El aumento del caudal del río Paraná se produce en un contexto de lluvias intensas en la cuenca y de previsiones hidrológicas que advierten sobre la posibilidad de niveles elevados durante los próximos meses. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señaló en su alerta del 12 de octubre que los aportes de agua se mantienen por encima de los valores promedio y que la tendencia es creciente, tanto por las precipitaciones registradas como por el incremento de las descargas de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba.
Itaipú y Yacyretá abrieron sus compuertas y hay evacuados en Paraguay
Las intensas lluvias en la cuenca elevaron el caudal del río y obligaron a evacuar familias en Ciudad del Este. Las represas mantienen maniobras para afrontar el aumento de las aguas, mientras se monitorea la evolución del Paraná aguas abajo.
El escenario se vincula con las perspectivas asociadas al fenómeno El Niño, que aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en distintas zonas del Litoral argentino. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las previsiones para la primavera de 2026 contemplan la continuidad de esta fase climática. En ese marco, los organismos hidrológicos siguen de cerca la evolución de los ríos y los posibles efectos de las lluvias sobre las poblaciones ribereñas.
Itaipú y Yacyretá, ante el aumento del caudal
La crecida del Paraná ya genera consecuencias en la zona de la Triple Frontera. En Ciudad del Este, Paraguay, el avance de las aguas obligó a desplegar operativos de evacuación en el barrio San Rafael, donde numerosas familias viven en sectores bajos expuestos a las inundaciones.
Ante el incremento del nivel del río, Itaipú Binacional reforzó las tareas de asistencia y traslado de vecinos hacia lugares seguros. Las autoridades advirtieron que el nivel del Paraná podría continuar en ascenso, por lo que se mantienen las tareas de monitoreo y prevención.
Por su parte, Yacyretá informó que los caudales que llegan a la represa también aumentaron y que se prevén nuevos incrementos durante los próximos días. La entidad indicó que, al 12 de octubre, los aportes se encontraban por encima de los promedios históricos para septiembre y octubre. Además, advirtió sobre posibles escenarios de aguas altas durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, en función de las perspectivas climáticas vinculadas con El Niño.
Qué se espera para el río Paraná en los próximos días
De acuerdo con el informe hidrológico de Yacyretá, las previsiones para el período comprendido entre el 12 y el 14 de octubre contemplaban nuevas precipitaciones en distintos sectores de la cuenca, especialmente en la zona del río Iguazú y en áreas que aportan agua directamente al embalse.
La evolución de los niveles dependerá de las lluvias efectivamente registradas y de los caudales que ingresen desde los tramos superiores del Paraná. Por eso, las proyecciones pueden modificarse a medida que se actualice la información hidrológica.
En Santa Fe, el seguimiento de la situación resulta relevante por la evolución del Paraná en su tramo medio. Sin embargo, la crecida registrada en la cuenca alta no implica por sí sola que se produzcan inundaciones en la ciudad: para establecer posibles consecuencias locales es necesario considerar las mediciones hidrométricas, los pronósticos específicos y los informes de los organismos competentes.