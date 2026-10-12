El río Uruguay continúa su avance sostenido en el litoral argentino y encendió las alarmas en la provincia de Corrientes. La medición oficial frente al puerto de Paso de los Libres registró este lunes un nivel de 9,14 metros, superando con holgura la marca de alerta y rebasando el límite de evacuación fijado en los 8,5 metros.
Paso de los Libres superó el nivel de evacuación y hay decenas de afectados
La crecida obligó a evacuar familias en la localidad correntina tras superar la cota crítica, mientras los equipos de emergencia asisten a los damnificados en la zona.
Ante este escenario crítico, la Municipalidad local confirmó que al menos 37 personas debieron abandonar sus hogares y ya se encuentran asistidas por los equipos de emergencia.
Operativo de asistencia y familias relocalizadas
El repunte en el caudal obligó a activar de manera preventiva los protocolos de contención en la zona fronteriza. Del total de ciudadanos relocalizados, las autoridades municipales detallaron que 31 personas debieron ser trasladadas y alojadas temporalmente en las instalaciones del Regimiento de Infantería de Monte, un espacio dispuesto para garantizar la contención básica de los damnificados, compuesto por 15 mayores y 16 menores.
En paralelo, organismos de seguridad y agentes comunales debieron intervenir de urgencia para coordinar la salida de vecinos en zonas ribereñas vulnerables. 'Defensa Civil debió asistir a una familia de tres personas para autoevacuarse', indicaron fuentes comunales, advirtiendo sobre las complicaciones adicionales que implican los desplazamientos voluntarios hacia casas de familiares que a veces no son notificados de inmediato a las autoridades.
El impacto en la región y el monitoreo del Paraná
La situación en la cuenca del Uruguay se enmarca en un contexto hidrológico complejo atravesado por los coletazos de las recurrentes precipitaciones en alta cuenca y el comportamiento cíclico del fenómeno climático. Mientras las comunas ribereñas continúan en máxima alerta ante la posibilidad de nuevas marcas en las escalas hidrométricas, la atención también se divide hacia la traza del río Paraná.
Frente a la capital correntina, el caudal del Paraná se ubica actualmente en los 4,98 metros. Si bien por el momento se mantiene con margen respecto de los parámetros críticos —ubicándose medio metro por debajo del umbral de alerta y a un metro entero de la marca de evacuación—, los informes técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA) estiman que el curso podría experimentar un repunte paulatino en las próximas semanas, alcanzando un pico cercano a los 6 metros hacia mediados de noviembre. Las autoridades locales mantienen un seguimiento riguroso de los pronósticos para prevenir nuevos desbordes en toda la franja mesopotámica.