La crecida extraordinaria del río Iguazú provocó este lunes 12 de octubre el cierre temporal de los sectores turísticos de las Cataratas tanto del lado argentino como del brasileño.
Cataratas del Iguazú: cerraron los paseos del lado argentino y brasileño por la crecida del río
El aumento extraordinario del caudal obligó a restringir el acceso a los sectores turísticos del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, y a cerrar temporalmente pasarelas del lado brasileño.
En Misiones, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. restringieron la circulación de visitantes y el acceso a las áreas de uso público después de que el caudal superara los 12.000 metros cúbicos por segundo.
Del lado brasileño, también se dispusieron restricciones preventivas ante el importante aumento del volumen de agua.
La medida tiene como objetivo proteger a los turistas y trabajadores frente a los riesgos que puede generar la crecida en las pasarelas, los senderos y las instalaciones próximas a los saltos.
Las autoridades de ambos países mantienen evaluaciones sobre las condiciones del río y el estado de los circuitos antes de determinar cuándo podrán reabrir los paseos.
Por qué cerraron las Cataratas del Iguazú en Argentina y Brasil
En un comunicado emitido este lunes desde Puerto Iguazú, las autoridades del parque argentino informaron que la magnitud de la crecida obligó a activar el protocolo preventivo de seguridad.
La restricción alcanza la circulación de personas y el ingreso a los sectores de uso público durante la jornada. Según explicaron la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria, durante el día se realizarán inspecciones para determinar el impacto del aumento del caudal sobre los circuitos y la infraestructura del área protegida.
En el lado brasileño, la crecida también motivó el cierre temporal de paseos. Las restricciones buscan impedir que los visitantes queden expuestos a la fuerza de la corriente o a posibles anegamientos en sectores cercanos al río.
El volumen de agua puede cambiar las condiciones de seguridad en poco tiempo, por lo que la habilitación de los recorridos depende de las evaluaciones técnicas y de la evolución del caudal.
Por el momento, no se informó un horario preciso para la reapertura de los sectores afectados en ambos países. Las autoridades comunicarán cualquier modificación a través de sus canales oficiales.
Qué deben saber los turistas que tenían previsto visitar las Cataratas
El cierre afecta a quienes tenían previsto recorrer las Cataratas del Iguazú este lunes, tanto desde Puerto Iguazú como desde Foz do Iguaçu. La medida también repercute en la organización de excursiones y en los servicios turísticos de ambos lados de la frontera.
Ante esta situación, se recomienda a los visitantes consultar los canales oficiales antes de trasladarse hasta los parques y verificar las condiciones de acceso. También es importante respetar las indicaciones del personal y no intentar ingresar a sectores que permanezcan restringidos.
La reapertura no dependerá solamente de que el caudal comience a bajar. También será necesario comprobar que las pasarelas, los senderos y las instalaciones se encuentren en condiciones seguras para recibir al público.
En el lado argentino, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa Iguazú Argentina S.A. señalaron que continuarán evaluando los efectos de la crecida y que informarán oportunamente cuándo podrá restablecerse la circulación habitual.
Mientras tanto, el cierre preventivo de los paseos en ambos países busca reducir los riesgos ante un fenómeno hidrológico extraordinario. La evolución del río durante las próximas horas será determinante para establecer cuándo podrán retomarse las visitas a uno de los principales atractivos turísticos de la región.