La sostenida crecida del río Uruguay encendió las luces de alarma en el litoral mesopotámico, obligando a realizar evacuaciones preventivas de familias ribereñas en Concordia y manteniendo bajo estricta vigilancia a múltiples localidades de Entre Ríos y Corrientes.
Crecida del río Uruguay: evacuaciones en Concordia y alerta roja en varias ciudades de la región
El aumento del caudal fluvial obligó a coordinar tareas de asistencia para las familias ribereñas mientras las autoridades vigilan la evolución hidrológica.
Las autoridades locales y los organismos técnicos advirtieron que el fenómeno podría intensificarse en los próximos días debido a las precipitaciones previstas en la cuenca y al volumen de agua que transporta el sistema fluvial.
El impacto comenzó a sentirse con mayor fuerza en Concordia, donde el Comité Operativo de Emergencias (COE) coordinó la asistencia inicial a veintidós personas —entre adultos y menores— pertenecientes a seis familias que debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua.
Según precisó el intendente Francisco Azcué, el municipio mantiene activos los dispositivos de monitoreo y asistencia ante un escenario que podría complicarse aún más. Los registros de la Prefectura Naval Argentina indicaron que el puerto local alcanzó los 11,62 metros, superando la cota de alerta fijada en 11 metros y aproximándose peligrosamente al umbral de evacuación de 12,50 metros. Los informes hidrológicos advierten que el nivel podría trepar hasta los 13 metros hacia el próximo lunes.
Alerta en Colón y Concepción del Uruguay
El panorama se replica en otras comunas de la costa entrerriana. En Colón, el río alcanzó los 7,27 metros y permanece en estado de alerta con tendencia ascendente, superando los 7,10 metros establecidos como límite preventivo.
Ante este escenario, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) proyectó que la altura podría ubicarse en torno a los 7,70 metros, quedando a solo veinte centímetros de la cota de evacuación (7,90 metros). La comuna ya identificó a media docena de grupos familiares que se encuentran en zona de riesgo y podrían requerir relocalización en las próximas horas.
En tanto, el avance fluvial también golpea a Concepción del Uruguay, donde las mediciones marcaron 5,56 metros frente a una cota de alerta fijada en 5,30 metros, con previsiones de la CARU que ubican el pico en los 6,15 metros. Situaciones similares se registran en la desembocadura del río Gualeguaychú y en la vecina localidad uruguaya de Paysandú, donde los valores se posicionan por encima de los parámetros habituales de precaución.
El escenario en la cuenca alta y perspectivas
Más al norte, en territorio correntino, la situación registra marcas críticas. En Paso de los Libres, el río marcó 9,18 metros —superando la cota de evacuación de 8,50 metros—, lo que demandó asistencia para unas 25 personas, aunque el cuadro se mantiene estabilizado según los reportes oficiales. Por su parte, en Alvear, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del puerto y la interrupción del cruce internacional hacia Brasil al registrarse una altura de 10 metros.
Desde los organismos técnicos recordaron que la evolución de la crecida quedará sujeta al comportamiento meteorológico en la alta cuenca, a las precipitaciones pronosticadas para el corto plazo y al ritmo de evacuación de excedentes hídricos provenientes de la represa de Salto Grande. En este contexto, reiteraron el pedido de atenerse estrictamente a los canales oficiales de información ante la variabilidad de los partes hidrológicos.