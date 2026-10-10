Crecida del río Uruguay: evacuaciones en Concordia y alerta roja en varias ciudades de la región

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La sostenida crecida del río Uruguay encendió las luces de alarma en el litoral mesopotámico.

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La crecida obligó a realizar evacuaciones preventivas de familias ribereñas en Concordia y manteniendo bajo estricta vigilancia a múltiples localidades de Entre Ríos y Corrientes.

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