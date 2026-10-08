Ante El Niño, "la Provincia de Santa Fe y el Municipio están dando un fuerte señal de articulación política"

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“La anticipación, las alertas, la prevención, los protocolos, todo es importante”. El Litoral

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Otra medida central ante la contingencia es mantener los desagües limpios. Gentileza

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