El Gobierno de la Provincia de Santa Fe otorgó una garantía a la Municipalidad de la capital provincial para que pueda acceder a un préstamo de $1.061.484.902,50 con el Banco de Santa Fe, destinado a la compra de maquinaria y equipamiento para reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias hídricas vinculadas al fenómeno de El Niño.
Provincia garantiza un préstamo para que Santa Fe compre maquinaria ante la emergencia hídrica
El Gobierno de Santa Fe otorgó una garantía para que la Municipalidad acceda a un crédito de más de $1.061 millones destinado a incorporar equipos para tareas de mantenimiento y prevención. Entre ellos habrá una excavadora sobre orugas, camiones con hidroelevadores y un equipo volcador.
El convenio fue autorizado este martes por el gobernador Maximiliano Pullaro y firmado en la Municipalidad de Santa Fe, junto al intendente Juan Pablo Poletti y funcionarios del gabinete local. La operatoria se enmarca en el Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI).
La maquinaria será utilizada tanto para tareas habituales de mantenimiento urbano como para intervenciones vinculadas al drenaje y la prevención de anegamientos. Entre los equipos previstos se encuentra una excavadora sobre orugas, que permitirá realizar trabajos de limpieza de canales, una tarea para la cual actualmente el municipio debe recurrir al alquiler de maquinaria.
“Nos va a permitir poder limpiar canales en este próximo fenómeno del Niño”, señaló Poletti durante el acto. El intendente destacó además que la adquisición permitirá reducir los costos que actualmente demanda el alquiler de este tipo de equipos y fortalecer la capacidad operativa propia del municipio.
El mandatario municipal explicó que el objetivo es incorporar “máquinas que necesitamos en el día a día para solucionar los problemas a los vecinos”.
Qué maquinaria comprará el municipio
El financiamiento provincial permitirá adquirir un rodillo neumático, un autoelevador, un camión con caja volcadora y grúa hidráulica, dos camionetas con equipo hidroelevador, una retroexcavadora a orugas y un acoplado carretón.
Parte de estos equipos tendrá un uso directamente vinculado con las tareas de prevención ante lluvias intensas. Los hidroelevadores, por ejemplo, serán utilizados para trabajos de despeje, poda y mantenimiento de luminarias, mientras que la excavadora permitirá intervenir sobre canales y otros sectores del sistema de drenaje.
De esta manera, la incorporación de maquinaria se suma a otras herramientas que el municipio viene poniendo en marcha a partir de la declaración de la emergencia hídrica en la ciudad.
Una preparación que Provincia y Municipio vienen haciendo en conjunto
La compra de equipamiento forma parte de una estrategia más amplia de prevención que Provincia y Municipio vienen desarrollando desde comienzos de año ante los pronósticos que anticipan un episodio de El Niño durante el último trimestre de 2026 y comienzos de 2027.
En mayo, ambos gobiernos firmaron un convenio para financiar con $660 millones distintas intervenciones destinadas a reforzar el drenaje urbano de Santa Fe. En ese marco se incluyeron trabajos sobre conductos, canales, reservorios y otros componentes del sistema hídrico.
A esto se sumó la recuperación de la capacidad de bombeo de la ciudad. La Provincia destinó otros $536 millones para poner en condiciones 40 electrobombas y completar el funcionamiento de los 130 puntos de bombeo existentes en Santa Fe. Según informó el Gobierno provincial, también se realizaron tareas sobre 27 kilómetros de terraplenes, 35 kilómetros de canales y desagües, además de la entrega de siete motobombas al municipio.
En paralelo, la Municipalidad declaró en agosto la emergencia hídrica y puso en funcionamiento permanente el Comité Municipal de Gestión de Riesgos, con participación de organismos municipales, provinciales y nacionales, instituciones y representantes de la ciudad. La medida adhirió a la emergencia hídrica provincial, vigente hasta el 30 de abril de 2027.
También se avanzó con tareas de mantenimiento de defensas y con la preparación de protocolos de actuación frente a eventuales lluvias intensas y crecidas. La Provincia, además, viene ejecutando un plan de limpieza de canales en distintos puntos del territorio santafesino y reforzó su propio parque de maquinaria para tareas hídricas.
Durante el acto de este martes, Pullaro destacó precisamente el trabajo conjunto y mencionó entre las obras de prevención “la reconstrucción de la defensa para que no haya problemas si hay precipitaciones superiores a las normales”.
El gobernador también planteó como desafío “seguir avanzando con obras urbanas en la ciudad”, con el objetivo de que “esta ciudad esté cada vez más linda” y de que quienes participen de eventos masivos puedan hacerlo “en una ciudad embellecida”.
Así, la nueva maquinaria que incorporará la Municipalidad se suma a un esquema que combina obras de infraestructura, mantenimiento de canales y defensas, recuperación de estaciones de bombeo, equipamiento, protocolos y coordinación entre los distintos organismos para mejorar la capacidad de respuesta de Santa Fe ante el escenario hídrico previsto para los próximos meses.