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Provincia garantiza un préstamo para que Santa Fe compre maquinaria ante la emergencia hídrica

El Gobierno de Santa Fe otorgó una garantía para que la Municipalidad acceda a un crédito de más de $1.061 millones destinado a incorporar equipos para tareas de mantenimiento y prevención. Entre ellos habrá una excavadora sobre orugas, camiones con hidroelevadores y un equipo volcador.