“¿Sabés cómo prepararte ante El Niño?”, dice el mensaje que llegó en los últimos días a varios correos electrónicos desde comunicación del Gobierno Nacional.
Nación detalló acciones y cómo se trabajará ante los efectos que provoque El Niño
"Por ley, la responsabilidad principal es municipal y provincial, y Nación realiza tareas de apoyo", recordó el vocero presidencial. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordina la estrategia en la que confluyen varios ministerios. Aseguran que se trabaja en el mejoramiento de tramos en rutas que atraviesan provincias, también de Santa Fe.
Luego de advertir que “durante esta primavera, este fenómeno puede aumentar las lluvias y tormentas en distintas regiones del país”, e invitar a conocer “qué hacer para estar preparado”, sintetiza algunas acciones previas al evento o cuando hay situación de alerta.
También remite a dos canales oficiales para ampliar la información: la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El mensaje se disparó casi en simultáneo con el informe que brindó el vocero presidencial Adrián Ravier este martes, cuando repasó las acciones que está llevando adelante el gobierno nacional “de manera previa” al próximo fenómeno de El Niño.
Para ello recordó ante colegas acreditados en la Casa Rosada que durante los últimos meses del año y en el primer semestre de 2027 se desarrollará el fenómeno con intensidad alta. Y explicó: “El Niño es la fase cálida del fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur, conocida por su sigla Enos”. “Se produce cuando aumentan las temperaturas de las aguas del Pacífico en su parte ecuatorial” y “esto genera un cambio en el clima de distintas partes del mundo”, resumió didáctico.
Para la Argentina se esperan precipitaciones por encima de lo normal en la primavera y el verano, y se va a sentir en particular sobre la cuenca del Plata y la región de Cuyo. “Esto implica un riesgo directo sobre la población, infraestructura y los servicios esenciales”.
“Tareas de apoyo”
Antes de dar un detalle de las acciones que se desarrollan desde el gobierno central, aclaró que “por ley, la responsabilidad principal es municipal y provincial, y Nación realiza tareas de apoyo”. En Santa Fe, cabe destacar, se vienen realizando desde hace varios meses ruedas de prensa y reuniones con intendentes de toda la provincia para coordinar acciones de prevención, mitigación y acción frente a este fenómeno.
Volviendo a Ravier, señaló que el gobierno lleva adelante un trabajo de prevención de manera transversal “con la participación activa de las distintas áreas de gestión que abarcan a Fuerzas Armadas, fuerzas de Seguridad, Vialidad Nacional, Ministerio de Salud, Secretaría General y Secretaría de Agricultura”, entre otros.
¿Quién hace qué?
A renglón seguido fue describiendo el campo de actuación de cada una. Desde Seguridad, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) asumió el rol de organismo coordinador de las acciones del gobierno nacional. En esa línea, “impulsa desde julio el plan de coordinación federal Enos 2026-2027 que tiene como objetivo central fortalecer la articulación entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales y organismos para hacer frente al fenómeno de El Niño”.
Además, dijo, desarrolló un tablero específico que permitió visualizar información estratégica georreferenciada e hidrometeorológica en tiempo real: “Algunas de sus funciones incluyen acceder al estado actual del fenómeno, conocer el pronóstico para los próximos meses, revisar las zonas históricamente afectadas y analizar los posibles impactos en cada provincia”.
Por su parte, las fuerzas policiales y de seguridad, integradas por Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, constituyen “el brazo operativo y territorial del Ministerio de Seguridad Nacional y de la AFE”.
Para ello se contempla la intervención directa de unidades de rescate especializadas como la brigada de la Policía Federal Argentina y equipos certificados para la búsqueda y el rescate urbano.
“Gendarmería Nacional va a cumplir un rol clave en la coordinación y despliegue en territorio” y “a través de sus comandos regionales va a centralizar y transmitir la información operativa de las provincias afectadas”.
Por aire y por agua
Otras acciones se planifican dentro de la cartera de Defensa que tiene bajo su órbita al Servicio Meteorológico Nacional, organismo que sufrió un fuerte recorte en materia de recursos y personal desde comienzos de este año.
“El SMN cuenta con un sistema de alertas que permite anticipar situaciones de riesgo y dar tiempo para preparar la respuesta”, dijo el vocero.
A medida que se desarrollen condiciones para cada evento, “las alertas van a ser nuestra principal herramienta para anticiparnos con hasta tres días de antelación”.
El sistema de alertas “es la base para la anticipación y respuesta de la Agencia Federal de Emergencia y de las defensas civiles provinciales y municipales”.
Para ir un poco más allá, Ravier detalló que “la columna vertebral de este sistema es la red nacional de radares meteorológicos que permiten seguir el desarrollo y evolución de las tormentas, y detectar lluvias intensas, granizos y otros fenómenos severos”. Según Ravier, durante este gobierno “la red se expandió hasta alcanzar su cobertura actual”, por lo que “este va a ser el primer Niño que la Argentina enfrenta con una red de radares de esta amplitud”.
Para mejorar el flujo de datos de la atmósfera, “el SMN decidió ampliar el área cubierta por los radiosondeos” que se realizan “con instrumentos elevados por globos y miden temperatura, humedad, presión y viento a distintas alturas”, que van a permitir monitorear la atmósfera sobre el Litoral y tener mayor capacidad de anticipación de eventos severos”.
También se espera que Defensa aporte “capacidades militares para apoyar a las provincias”. En ese sentido, las Fuerzas Armadas podrán integrarse a los operativos de protección civil en caso de que sea necesario, en trabajos de evacuación, búsqueda y rescate, asistencia sanitaria, alimentación y alojamiento.
Es más: “Se dispondrá de un buque multipropósito y lancha patrullera de la Armada en el puerto de Corrientes para aproximar medios a las zonas de posible afectación”.
Al Instituto Nacional del Agua (INA) le corresponde el seguimiento hidrológico “en tiempo real” y la medición de pronósticos sobre los ríos de la cuenca del Plata. “Esto permite anticipar crecidas, altura de cauces y comportamiento de cuencas críticas a través de su sistema de alerta e hidro observatorios”.
Por su parte, la Comisión Nacional de actividades espaciales dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros provee tecnología de observación para generar mapas de humedad de suelo, estatus hídrico e índice de precipitación mediante datos satelitales.
El tema de las rutas
Si hay una materia sensible en la lista de reclamos de las provincias al gobierno nacional es el estado de las rutas, tema por el que se hicieron numerosos reclamos, también desde Santa Fe.
En ese sentido, Ravier detalló que Vialidad Nacional también está incluida en este esquema de acción: “Trabaja en la prevención y mitigación de las consecuencias que pueda generar El Niño en las rutas nacionales”.
“El objetivo central es garantizar la transitabilidad y seguridad vial poniendo el foco en sectores de mayor riesgo para los usuarios”. Para ello, el trabajo principal consiste en el mantenimiento del sistema de drenaje vial con especial atención en los sistemas de alcantarillas, cunetas, desagües y puentes.
A modo de ejemplos mencionó el mantenimiento de las rutas nacionales 9 y 68, en Salta; tareas de limpieza, desobstrucción y acondicionamiento en tramos de RN 11 y 81 en Formosa; trabajos en RN 14 y 101 en Misiones; protección de puentes y limpieza de canales en rutas 12, 118 y 123 de Corrientes; trabajos en RN 11 en Chaco, y control del escurrimiento sobre RN 12 y 18 en Entre Ríos.
En Neuquén hay mantenimiento preventivo en RN 40, y en la 158 que atraviesa Córdoba se lleva adelante el desmalezado manual y mecánico entre Las Varillas y Laspiur.
En Santa Fe, dijo, se limpian desagües y se protegen banquinas en las rutas 11, 95, 168 y A007.
Salud
Siempre según el informe de Ravier, el Ministerio de Salud desarrolló una central de monitoreo y respuesta anticipada. “La sala de situación integra en tiempo real información meteorológica, territorial y sanitaria de todas las jurisdicciones. A través de tableros interactivos, el sistema permite identificar riesgos asociados a eventos climáticos extremos, seguir la evolución de los casos y detectar posibles brotes”.
Precisamente, uno de los riesgos sanitarios asociados al mayor caudal de precipitaciones es el posible aumento de circulación del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Para ello, “se mantuvieron reuniones con productores, comercializadores y distribuidores de repelente para garantizar el abastecimiento de este insumo clave para la prevención”.
La otra acción coordinada entre Salud y las provincias consiste en la preparación del sistema de vacunación. “El Ministerio trabaja con 12 jurisdicciones priorizadas en el monitoreo de stock, de manera que se asegure el suministro de vacuna ante posibles emergencias climáticas, inundaciones o cortes de luz”.