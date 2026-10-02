“Anticipación”

Nación detalló acciones y cómo se trabajará ante los efectos que provoque El Niño

"Por ley, la responsabilidad principal es municipal y provincial, y Nación realiza tareas de apoyo", recordó el vocero presidencial. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordina la estrategia en la que confluyen varios ministerios. Aseguran que se trabaja en el mejoramiento de tramos en rutas que atraviesan provincias, también de Santa Fe.