Santa Fe ciudad

Vialidad vuelve a intervenir la Circunvalación Oeste: corte de pasto, recambio de barandas y despeje de desagües

Las tareas se concentran en distintos puntos de la Ruta Nacional 11, entre Santa Fe, Recreo y Candioti. Los trabajos incluyen desmalezado del cantero central, limpieza de cartelería, reparación de defensas metálicas y despeje de la zona de camino. La vía es uno de los principales corredores de ingreso y egreso de la ciudad y registra miles de vehículos diarios.