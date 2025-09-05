Santa Fe ciudad

Circunvalación Oeste: con unas 150 toneladas de basura recolectada culmina un inédito megaoperativo de limpieza

Fueron tres jornadas de rastrillaje. Participaron 100 cuadrillas, 10 camiones y 4 retropalas. “Ahora apelamos a la conciencia de los vecinos para tratar de mantenerla limpia”. Repetirán los operativos en otros 3 puntos de la ciudad.