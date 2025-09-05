Circunvalación Oeste: con unas 150 toneladas de basura recolectada culmina un inédito megaoperativo de limpieza

Las cuadrillas de limpieza de la Municipalidad de Santa Fe junto a grupos de voluntarios culminaron de limpiar este viernes la Circunvalación Oeste, que estaba llena de basura en las banquinas.
Fueron tres jornadas de rastrillaje. Participaron 100 cuadrillas, 10 camiones y 4 retropalas. “Ahora apelamos a la conciencia de los vecinos para tratar de mantenerla limpia”. Repetirán los operativos en otros 3 puntos de la ciudad.
En esta jornada se llevó a cabo la tercera etapa de un operativo sin precedentes a través del cual se pretende dejar en condiciones una zona de la ciudad a donde muchas veces arrojan residuos de forma ilegal y otras cae de los camiones que viajan hacia la planta de tratamiento del Complejo Ambiental ubicado sobre la Circunvalación a la altura de los fondos de barrio Las Lomas.
En esta tercera etapa se retiró la basura del tramo comprendido entre las intersecciones con Hernandarias y Monseñor Rodríguez, al noroeste de la ciudad. Mientras que las dos etapas anteriores fueron entre la intersección con calle Iturraspe hasta el relleno sanitario (primera) y de Iturraspe hacia el sur (la segunda), cubriendo toda la jurisdicción de la ciudad.
“Habíamos anunciado este operativo de limpieza hace un mes atrás, estuvimos trabajando los viernes con más de 100 cuadrillas municipales, 10 camiones y 4 retropalas, y logramos recolectar hasta el momento en las primeras dos etapas un total de más de 100 mil kilos de residuos (100 toneladas), lo que implica unos 60 camiones de basura llenos", dijo Guillermo Ferrero, secretario de Ambiente y Gestión Urbana.
Y agregó el funcionario: "Todavía falta determinar cuánto se levantará en esta tercera etapa”, dijo . “De hacer una proyección con las etapas anteriores, estimamos que terminaremos levantando unas 150 toneladas”, anticipó.
“Recién dimos unas palabras de agradecimiento a todos los participantes, al igual que le agradecimos a Vialidad Provincial que nos brindó la seguridad y cuidado en cada etapa del operativo”.
En el balance de la limpieza Ferrero dijo que se relevaron 20 microbasurales de grandes magnitudes, “eso fue lo que más volumen generó, pero lo más complicado fue el trabajo hormiga que se hizo a pie al costado de la ruta levantando toda la basura diseminada”, explicó.
“Muchas botellitas, bolsitas y basura”, enumeró. “Fueron muchas horas caminando más de 100 personas a la vera de la Circunvalación para dejarla en condiciones. Ahora apelamos a la conciencia de los vecinos para tratar de mantenerla limpia”.
Toda la basura recolectada fue embolsada y trasladada en camiones al relleno sanitario “porque no tiene la calidad para poder reciclarlo”, dijo Ferrero. “Este operativo de limpieza es la primera vez que se hace en Santa Fe y logísticamente organizado es el más grande que jamás se hizo -destacó Ferrero-, para limpiar algo que no es nuestro, sino que es jurisdicción nacional pero sabemos lo importante que es para los santafesinos tener este lugar limpio. Esa fue la indicación del doctor Poletti cuando nos pidió que lo limpiemos”.
-¿Cómo piensan garantizar que no vuelva a llenarse de basura la Circunvalación Oeste?
-Ahora implementaremos controles para tratar de detectar si hay empresas involucradas en el descarte de residuos, como ya hemos detectado en algunos basurales de la ciudad, y le pedimos también la colaboración a los vecinos. Los 20 microbasurales detectados tenían grandes dimensiones, hay algo anómalo que tenemos que encontrarle una respuesta, porque no se trata de un vecino que descarta residuos. Claramente hay una empresa o varias detrás de esto. Queremos encontrar los responsables.
-¿Hay sanciones?
-Sí, se han labrado actas de infracción y multas a diferentes empresas y también a vecinos particulares que desecharon residuos. Les pedimos a los propios vecinos que si ven algo raro avisen al 0800 777 5000.
Más adelante, el funcionario municipal anticipó que ante el buen resultado que dio el operativo de limpieza están pensando en implementarlo también a la vera de la ruta nacional 168, entre Santa Fe y Paraná, y en la zona del GADA, es decir, por la avenida Gral. Paz en el límite norte de la jurisdicción de la ciudad, hacia la zona de El Chaquito. “También estamos trabajando en otro operativo de limpieza en la zona del Camino Viejo a Esperanza, a donde detectamos problemas de higiene”.
