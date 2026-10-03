El municipio de Santa Fe mantiene activa su estrategia de prevención frente al posible desarrollo del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Este viernes, el intendente Juan Pablo Poletti aseguró que la ciudad continúa trabajando junto al Gobierno provincial y pidió a los vecinos consultar únicamente información proveniente de organismos y canales oficiales.
El Niño: Poletti aseguró que Santa Fe se prepara y pidió seguir los canales oficiales
El intendente de Santa Fe sostuvo que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial ante el escenario climático previsto para los próximos meses. Anticipó una segunda reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgo y remarcó que, por ahora, no hay una alerta específica por El Niño para octubre.
“Nosotros nos seguimos preparando con el gobierno provincial. Estamos realmente ocupándonos más que preocupándonos”, sostuvo Poletti al referirse al escenario climático que se proyecta para la región.
El intendente hizo especial hincapié en la necesidad de evitar información no verificada sobre la evolución de los ríos y las condiciones meteorológicas. En ese sentido, señaló que el municipio actualizará los datos a través de un espacio específico de su sitio web.
“Reitero, que los vecinos se enteren a través de medios oficiales”, enfatizó. Y agregó: “Que no googleen, que no salgan a buscar páginas que no existen, sino canales oficiales. Nosotros tenemos en la primera página del municipio (home), Fenómeno El Niño. Vamos a ir actualizando los datos del río, del Salado, del Paraná, para que no nos sorprenda y podamos estar avisando”.
Monitoreo permanente
La Municipalidad cuenta actualmente con un apartado específico sobre el fenómeno de El Niño dentro de su sitio oficial, donde explica el escenario climático y reúne información vinculada al monitoreo hídrico y meteorológico. Allí se destaca que Santa Fe, por su ubicación entre los ríos Paraná y Salado, mantiene una política permanente de gestión del riesgo hídrico.
Según la información publicada por el municipio, la ciudad cuenta con 64 kilómetros de terraplenes, 60 kilómetros de canales a cielo abierto y unos 400 kilómetros de desagües entubados. Entre 2023 y 2026 se intervinieron 250 kilómetros de canales y otros 250 kilómetros de desagües entubados, además de trabajos sobre reservorios.
El sitio oficial también advierte que la mayor probabilidad de desarrollo de El Niño implica para la región un aumento de las posibilidades de lluvias intensas, aunque aclara que esto “no garantiza” que ocurran. El escenario se sigue mediante información de organismos nacionales e internacionales.
En materia de monitoreo, el municipio dispone además de una red de estaciones meteorológicas automáticas que registra en tiempo real variables como precipitaciones, temperatura, humedad, presión atmosférica y viento. También incorpora información hidrológica y reportes del Servicio Meteorológico Nacional y de la Entidad Binacional Yacyretá.
Segunda reunión del Comité de Gestión de Riesgo
Poletti anticipó además que próximamente se convocará a una nueva reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgo, luego del primer encuentro realizado a fines de agosto, cuando se reunieron autoridades municipales, concejales, instituciones y organizaciones de la ciudad para coordinar acciones preventivas.
“Queremos hacer un trabajo serio, seguramente vamos a estar prontamente convocando a la segunda reunión del comité junto a los concejales, porque vamos a seguir trabajando en este sentido con todos los estamentos que tienen que estar, provincia, concejales, ejecutivo, todas las áreas vecinales”, afirmó el intendente. Y añadió: “Así nos seguiremos reuniendo para poder garantizar estar preparados y si la contingencia se demora o no viene, mejor, pero en esto vamos a ser cautos”.
Sin alerta específica por El Niño para octubre
En cuanto al nivel del río, el Paraná en Santa Fe sufrió en los últimos días un repunte y se ubicó en los 3,37 metros, medido este viernes en el Puerto local. Dicho nivel se encuentra en el rango de lo que se considera “normalidad”, tras un extenso período de bajante histórica.
Respecto de la situación inmediata, Poletti señaló que actualmente no existe una alerta vinculada específicamente con El Niño para el mes de octubre. “Todavía no tenemos ningún tipo de alerta. Esta noche y mañana, alerta amarilla por unos milímetros que van a llover, pero por el fenómeno de El Niño todavía en el último informe, el mes de octubre no tendría que suceder nada”, expresó.
La aclaración se produce mientras los organismos meteorológicos continúan monitoreando la evolución del fenómeno. En su página de prevención, la Municipalidad informa que, de acuerdo con un reporte del NOAA CPC de junio de 2026, la probabilidad de El Niño para el trimestre octubre-diciembre era del 83%, con distintos escenarios posibles de intensidad. El propio municipio advierte que esa probabilidad no permite anticipar por sí sola una determinada altura de los ríos ni la ocurrencia de una inundación.
Así, la estrategia municipal para los próximos meses combina el monitoreo de los ríos Paraná y Salado, el seguimiento de las condiciones meteorológicas, las tareas de mantenimiento de la infraestructura hídrica y la coordinación con Provincia, Concejo Municipal y organizaciones territoriales, ante un escenario que por ahora se mantiene bajo vigilancia.