Ante el repunte del río

El Niño: Poletti aseguró que Santa Fe se prepara y pidió seguir los canales oficiales

El intendente de Santa Fe sostuvo que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial ante el escenario climático previsto para los próximos meses. Anticipó una segunda reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgo y remarcó que, por ahora, no hay una alerta específica por El Niño para octubre.